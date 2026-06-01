Wardha: २.८५ लाखांचे बेकायदेशीर डिझेल, पेट्रोल जप्त; दहेगाव स्टेशन शिवारात पोलिसांचा छापा

वर्धा: दहेगाव स्टेशन शिवार परिसरात बेकायदेशीर इंधन साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर सावंगी पोलिसांनी कारवाई केली. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या मदतीने घातलेल्या छाप्यात पोलिसांनी तब्बल २ लाख ८५ हजार ७५९ रुपये किमतीचे २ हजार ७३० लिटर डिझेल आणि पेट्रोल जप्त केले आहे. याप्रकरणी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शनिवारी (ता. ३०) दहेगाव स्टेशन शिवारात काही व्यक्ती संशयास्पदरित्या हालचाल करत असल्याची गोपनीय माहिती सावंगी पोलिसांना मिळाली. माहिती मिळताच सावंगी पोलिस ठाण्याचे पथक जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन तत्काळ घटनास्थळी रवाना झाले. पोलिसांनी छापा घालून घटनास्थळाची पाहणी केली असता तेथे मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा साठा लपवून ठेवल्याचे आढळून आले..Wardha: वर्ध्यात पोलिसांचे 'काेम्बिंग ऑपरेशन'; मकोका अंतर्गत ८ जणांना तुरुंग; १२७ गुन्हेगारांची घरझडती.५४ काळ्या-निळ्या रंगाच्या प्लास्टिक कॅनमध्ये अंदाजे १,६२० लिटर डिझेल, ३७ काळ्या-निळ्या रंगाच्या प्लास्टिक कॅनमध्ये अंदाजे १,११० लिटर पेट्रोल असे एकूण २ लाख ८५ हजार ७५९ रुपयांचे डिझेल जप्त करण्यात आले. या बेकायदेशीर साठवणुकीप्रकरणी आरोपींविरुद्ध सावंगी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला..ही धडक कारवाई पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पोलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर यांच्या मार्गदर्शनात सावंगीचे ठाणेदार पंकज वाघोडे, पोलिस उपनिरीक्षक सतीश दुधाने, शरद मून, नितीन भगत, संजय पंचभाई, आकाश गोरे, सुमीत राठोड आणि अंजली गडेकर यांनी केली.