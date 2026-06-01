Amravati: आरोग्य उपसंचालकांसमोर इर्विनच्या समस्यांचा पाढा; सूचना फलक नाही ; भित्तिपत्रके बघून संताप, स्वच्छतेचाही अभाव

अमरावती: जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता, त्या तुलनेत सुविधांची कमतरता असल्याची बाब आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुशीलकुमार वाकचवरे यांच्याही निदर्शनास आली. उपसंचालकांनी रविवारी (ता. ३१) अचानक जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भेट देऊ पाहणी केली..राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्हा सामान्य रुग्णालयात योग्य व्यवस्था राहावी, याकरिता आरोग्य उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविली आहे. इर्विन रुग्णालयाचे समन्वयक म्हणून डॉ. वाकचवरे यांच्याकडे ही जबाबदारी आली आहे. समन्वयक अधिकारी म्हणून ही प्रशासकीय व्हिजीट असल्याचे त्यांनी सांगितले..जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आरोग्य उपसंचालक येणार म्हणून सकाळपासून प्रत्येक वॉर्डातील बेडवरील बेडशीट, बेड, दाराचे पडदे बदलून बाह्य चकाकी आणण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु उपसंचालक डॉ. वाकचवरे यांनी ट्रामा केअर युनीटमध्ये भेटीची सुरवात केली. येथे येताच रुग्णालयातील टाकाऊ वस्तू संकलित करण्यासाठी जी व्यवस्था हवी ती सक्षम नसल्याचे दृष्टीस पडले..येथील काही रुग्णांसोबतही त्यांनी चर्चा करून आरोग्यसुविधेबाबत विचारणा केली. ट्रॉमा केअर युनीटपासून तर आतील भागात भिंतींच्या चारही बाजूने आरोग्य व्यवस्थेबाबत असलेल्या सुविधांचे भित्तिपत्रके चिकटलेली दिसली. त्यावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. ही बाब महिनाभऱ्यापूर्वी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या भेटीत देखील प्रकर्षाने पुढे आली होती. तेव्हाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी भिंतीवर चिकटलेली अनावश्यक भित्तिपत्रके काढून भिंती स्वच्छ करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले होते. परंतु चित्र पूर्वीचेच कायम असल्याची बाब यावेळी आरोग्य उपसंचालकांच्या देखील निदर्शनात आली. त्यांनी निवासी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद निरवणे यांना त्याबाबत निर्देश दिले. दरम्यान, रुग्णालयाच्या आतील भिंतींच्या टाइल्सदेखील त्यांना फुटलेल्या दिसल्या..रुग्णालयात एकच व्यक्ती असावाअमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग आणि ट्रॉमा केअर युनीटमध्ये रुग्णांच्या बेडजवळ क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी उपसंचालकांना दिसली. भविष्यात रुग्णासोबत आवश्यक तेव्हा एकच नातेवाईक आत असावा, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.सूचना फलक लावाइर्विनच्या आवारात अनेक ठिकाणी अस्वच्छता बघूनही उपसंचालक संतापले. अनेक ठिकाणी पान व गुटख्याच्या पिचकाऱ्यांनी कोपरे रंगविलेले दिसले, असे स्पॉट शोधून तेथे दंडात्मक कारवाईचे सूचनाफलक लावावे, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.."जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रुग्ण व नातेवाइकांचे पैसे, दागिने, मोबाईल चोरीच्या घटनांना आळा बसविण्याकरिता इर्विनच्या अंतर्गत सुरक्षारक्षकांची बैठक घेऊन त्यांना सतर्क राहण्यास सांगितल्या जाईल."-डॉ. सुशीलकुमार वाकचवरे,आरोग्य उपसंचालक, अमरावती विभाग.