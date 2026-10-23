Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीत १३ हजार ३४० शेतकरी; एकापेक्षा अधिक बॅंकांचे कर्ज थकीत, आधार प्रमाणीकरणाची अट

अमरावती: एकापेक्षा अधिक बॅंकांचे कर्ज घेणाऱ्या व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील १३ हजार ३४० थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा या यादीत समावेश असून, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे..राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना लागू केली असून, एक एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत कर्ज वितरण झालेले व ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीदार शेतकरी, या योजनेत समाविष्ट केले आहेत. आतापर्यंत कर्जमाफीच्या तीन याद्या प्रसिद्ध केल्या असून, आज चौथी यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांची कर्जबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ ची असून एक एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज माफ करण्यात आले आहे..शेतकऱ्यांनी कर्जबाकीच्या रकमेची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे. याच यादीतील शेतकऱ्यांचे कर्ज राष्ट्रीय किंवा व्यापारी बॅंकांची थकबाकीची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणाचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौथ्या यादीतील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..जिल्हानिहाय शेतकरी अमरावती :१५८६अकोला :\t१६८१बुलडाणा :\t२१४६वाशीम ; \t१०२३यवतमाळ :६१०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.