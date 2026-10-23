विदर्भ

Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीत १३ हजार ३४० शेतकरी; एकापेक्षा अधिक बॅंकांचे कर्ज थकीत, आधार प्रमाणीकरणाची अट

Farmer Loan Waiver List: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या चौथ्या यादीत अमरावती विभागातील १३ हजार ३४० थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
Farmers in Maharashtra await loan relief under the fourth list of the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme.

Farmers in Maharashtra await loan relief under the fourth list of the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme.

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सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: एकापेक्षा अधिक बॅंकांचे कर्ज घेणाऱ्या व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील १३ हजार ३४० थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा या यादीत समावेश असून, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे.

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