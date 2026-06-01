Wardha: हिंगणघाटात एमडी तस्करांना अटक; पावणेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त : गुन्हे शाखेची कारवाई

हिंगणघाट: हिंगणघाट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील माउली पार्क, संत तुकडोजी वाॅर्ड येथे छापा मारून कारवाई करण्यात आली. या छाप्यात मुख्य चार आरोपी रंगेहात पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले. त्यांच्या ताब्यातून चार लाख ७१ हजार ९२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त कारण्यात आला. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली..निखील मनोजराव रामनवार (वय २५, रा. शास्त्री वाॅर्ड, पीयूष राजू मुसळे (वय २७, रा. गोमाजी वाॅर्ड, जय वसंतराव चुटे (वय २१, रा. संत ज्ञानेश्वर वाॅर्ड, हिंगणघाट, सध्या मुक्काम - एकात्मता नगर, जयताळा, नागपूर, कार्तिक वसंतराव हमंद (वय २९, रा. संत तुकडोजी वाॅर्ड यांना अटक करण्यात आली..अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी पीयूष मुसळे याला वर्धा जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले होते. असे असतानाही त्याने प्रशासनाच्या हद्दपारीच्या आदेशाचे सरळ उल्लंघन केले आणि तो बंदी असलेल्या क्षेत्रात गुन्हेगारी कृत्य करताना मिळून आला. पोलिसांनी आरोपींच्या निव्वळ ५४ ग्रॅम ५ मिलीग्रॅम मेफेड्रॉन,.३२ हजार रुपये रोख, सहा मोबाईल संच, मोपेड दुचाकी असा एकूण ४ लाख ७१ हजार ९२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पाचही आरोपींविरोधात हिंगणघाट पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..नागपूर कनेक्शन उघडपोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जप्त करण्यात आलेला मेफेड्रॉनचा साठा या चारही आरोपींच्या मालकीचा होता. त्यांनी हा साठा नागपूर येथील पंकज साठोणे याच्याकडून खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.