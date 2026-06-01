विदर्भ

Chandrapur: स्मशानभूमीत संशयास्पद विधीवरून तणाव; अधोरी कृत्याच्या संशयातून तिघांना मारहाण, पोलिसांत तक्रार दाखल

Suspicious Ritual at Cremation Ground Triggers Tension: पोंभूर्णा येथील सेल्लूर घाट स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारानंतर काही तासांतच संशयास्पद पूजाविधी सुरू असल्याने तणाव निर्माण झाला. अघोरी कृत्याच्या संशयातून झालेल्या वादात तिघांना मारहाण झाली.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पोंभुर्णा: शहरातील २४ वर्षीय युवकाच्या अंत्यसंस्कारानंतर काही तासांतच सेल्लूर घाट स्मशानभूमीत घडलेल्या एका घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अंत्यविधी झालेल्या ठिकाणाजवळ रात्री काही व्यक्ती पूजाविधी करीत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नातेवाईक व ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर अघोरी कृत्याचा संशय व्यक्त करत झालेल्या वादातून तिघांना मारहाण करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

Loading content, please wait...
Chandrapur
vidarbha