Chandrapur: स्मशानभूमीत संशयास्पद विधीवरून तणाव; अधोरी कृत्याच्या संशयातून तिघांना मारहाण, पोलिसांत तक्रार दाखल

पोंभुर्णा: शहरातील २४ वर्षीय युवकाच्या अंत्यसंस्कारानंतर काही तासांतच सेल्लूर घाट स्मशानभूमीत घडलेल्या एका घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अंत्यविधी झालेल्या ठिकाणाजवळ रात्री काही व्यक्ती पूजाविधी करीत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नातेवाईक व ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर अघोरी कृत्याचा संशय व्यक्त करत झालेल्या वादातून तिघांना मारहाण करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, शहरातील एका २४ वर्षीय युवकाचा अंत्यविधी २९ मे रोजी सेल्लूर घाटावरील पोंभूर्णा स्मशानभूमीत पार पडला. अंत्यसंस्कार आटोपल्यानंतर नातेवाईक घरी परतले. त्यानंतर रात्री सुमारे ८ वाजताच्या सुमारास स्मशानभूमी परिसरात काही व्यक्ती पूजा साहित्य घेऊन नदीपात्रात विधी करीत असल्याची माहिती कावळे कुटुंबीयांना मिळाली..Chandrapur: प्रतिबंधित तंबाखूचा साठा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई; अडीच लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त.त्यामुळे काही नातेवाईक व नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याचवेळी अशोक शांतया पुष्पलवार (वय ५५, रा. पोंभुर्णा), सुरेश भाऊजी दिवसे (वय ५२ रा. चेक बल्लारपूर) आणि विनोद गोपीनाथ चिंताडे (वय ५१ रा. गोंडपिपरी) हे तिघे पोंभूर्णा स्मशानभूमी सेल्लूर घाटावरील नदीपात्रात पूजाविधी करीत होते. तेथे आलेल्या तीन अनोळखी युवकांनी संबंधितांकडे जाऊन ते अघोरी कृत्य करीत असल्याचा आरोप केला. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वाद झाला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले..या मारहाणीत अशोक पुष्पलवार, सुरेश दिवसे आणि विनोद चिंताडे जखमी झाले. जखमींना तातडीने पोंभुर्णा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच पोंभुर्णा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला.याप्रकरणी अशोक पुष्पलवार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोंभुर्णा पोलिसांनी तीन अनोळखी युवकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ११८(१), १२५(२), ३५२, ३५१(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .दरम्यान, स्मशानभूमीत सुरू असलेल्या या पूजाविधीमागील नेमका उद्देश काय होता, याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. काहींनी याचा संबंध कथित गुप्तधन शोधाशी जोडला आहे. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नसून पोलिसांकडून सर्व बाबींची तपासणी सुरू आहे. सेल्लूर घाटावरील या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून तपासाच्या निष्कर्षाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.