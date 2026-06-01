Wardha: वर्ध्यात पोलिसांचे ‘काेम्बिंग ऑपरेशन’; मकोका अंतर्गत ८ जणांना तुरुंग; १२७ गुन्हेगारांची घरझडती

वर्धा: शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी शहर पोलिसांनी गुन्हेगारांविरुद्ध व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. ठाणेदार संतोष ताले यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने शहरात धडक 'काेम्बिंग ऑपरेशन' राबवले. या मोहिमेमुळे गुन्हेगारी वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून समाजकंटकांवर पोलिसांचा जरब निर्माण झाला आहे..या विशेष मोहिमेदरम्यान शहरातील अवैध धंदेवाईक, शरीराविरुद्ध व मालमत्तेचे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांचा कसून शोध घेण्यात आला. पोलिसांनी रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई केली. यामध्ये शरीराविरुद्ध गुन्हे करणारे ८ आरोपी आणि मालमत्तेचे गुन्हे करणारे १० आरोपी अशा अनेक गुन्हेगारांना शांतता व सुव्यवस्था राखण्याबाबत कडक नोटीस बजावण्यात आली आहे. भविष्यात कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केल्यास कठोर कारवाईची तंबी पोलिसांनी दिली आहे..शहरात अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या रेकॉर्डवरील तब्बल १२७ गुन्हेगारांच्या घरांची नियमित झडती घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवली. या कारवाईदरम्यान अवैध शस्त्र जप्त करून संबंधित आरोपींवर शस्त्र कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या या सततच्या पवित्र्यामुळे अवैध शस्त्र बाळगणारे अनेक आरोपी सध्या वर्धा शहर सोडून पसार झाले आहेत. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पोलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर, शहरचे ठाणेदार संतोष ताले यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक शरद गायकवाड व पथकातील अंमलदार यांनी केली..आठ आरोपींवर 'मकोका'संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी वर्धा शहर पोलिसांनी यंदाच्या वर्षात मोठी कारवाई केली आहे. संघटित गुन्हेगारी टोळीचे सदस्य असलेल्या एकूण आठ सराईत आरोपींविरुद्ध 'मकोका' कायद्यान्वये कडक कारवाई करून त्यांची रवानगी थेट तुरुंगात करण्यात आली आहे.."नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड केली जाणार नाही. संघटित गुन्हेगारी, शहरात दहशत निर्माण करणारे, मोकाट फिरणारे रेकॉर्डवरील आरोपी आणि कायदा-सुव्यवस्थेला धोका ठरणाऱ्या घटकांविरुद्ध अशीच आक्रमक मोहीम यापुढेही सातत्याने सुरू राहील."-सौरभकुमार अग्रवाल, पोलिस अधीक्षक, वर्धा.