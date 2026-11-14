Chandrapur News: बंद घर फोडून २६.९० लाखांचे दागिने लंपास

वरोरा : लग्नासाठी मुंबईला गेलेल्या कुटुंबीयांचे बंद घर फोडून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरणाऱ्या दोघांना वरोरा पोलिसांनी अटक केली. घटनास्थळी आढळलेल्या पावलांच्या ठशांवरून आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपींपर्यंत धागेदोरे जोडले. त्यांच्याकडून चोरीच्या मुद्देमालासह एकूण ३० लाख ३५ हजार १९८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..समीना अलीअसगर बोहरा (रा. हनुमान व्यायामशाळेजवळ, वरोरा) यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी वरोरा पोलिस ठाण्यात चोरीची तक्रार दाखल केली. घरातून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण २६ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाले. घटनेची माहिती मिळताच वरोरा पोलिसांचे गुन्हे शोध पथक घटनास्थळी दाखल झाले. .या प्रकरणी सत्येंद्र ऊर्फ राहुल राजबहादूर गुप्ता (वय ४१, रा. बाबा दिवाण मशीदजवळ, यशोधरानगर, नागपूर), प्रेम शालीकराम खत्री (वय ३५, रा. नौकन्या नगर, नागपूर) यांना १० नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली. आरोपींकडून चोरीतील दागिने जप्त करण्यात आले. याशिवाय २५ हजार रुपये रोख, दोन मोबाईल आणि एक साधा मोबाईल जप्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.