विदर्भ

Yavatmal: साहेबराव कांबळेच्या विरोधात आघाडीचे निदर्शने ; दत्त चौकात नारेबाजी; जिल्हाधिकार्‍यांना दिले निवेदन

Political Tension in Yavatmal Over Election Withdrawal: यवतमाळमध्ये स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साहेबराव कांबळे यांच्या अचानक माघारीमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ: स्थानिक प्राधिकरण निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार साहेबराव कांबळे यांनी माघार घेतली. माघार घेताना कोणत्याही पक्षाला विश्‍वासात न घेता विरोधी पक्षातील लोकांना सोबत घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला.

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