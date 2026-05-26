Bhandardara Kajwa Festival: काजवा महोत्सवासाठी कठोर नियमावली लागू, दररोज फक्त २ हजार जणांनाच परवानगी; काय आहेत नियम?

अकोले: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत भंडारदरा परिसरातील काजवा महोत्सवासाठी यंदा वन विभागाने विशेष नियमावली लागू केली आहे. दररोज केवळ दोन हजार पर्यटकांनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे. अभयारण्यात वाढती गर्दी आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Pune Satara Highway: प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा! पुणे-सातारा प्रवास होणार अवघ्या एका तासात; महामार्गावर उभारणार पाच ते सहा उड्डाणपूल.मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या काजव्यांच्या नैसर्गिक प्रकाशोत्सवाचा अनुभव घेण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भंडारदरा, घाटघर, साम्रद, रतनवाडी परिसरात दाखल होतात. गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांची संख्या प्रचंड वाढल्याने पर्यावरणावर ताण निर्माण होत असल्याचे वन विभागाच्या निदर्शनास आले होते..यामुळे यंदापासून ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पर्यटकांना पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दररोज फक्त दोन हजार पर्यटकांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, वन विभागाने केलेल्या नियमावलीचे ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे. यामुळे काजव्यांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे..हे आहेत नियमकाजवा निरीक्षणादरम्यान मोठ्या आवाजात संगीत, फ्लॅश लाईट, ध्वनिप्रदूषण किंवा वृक्षांचे नुकसान करण्यास सक्त मनाई असेल, तसेच रात्री उशिरापर्यंत थांबण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. काजव्यांना पकडल्यास दंड करण्यात येणार आहे, तसेच मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे..कळसुबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात काजवे पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी रात्री नऊ वाजेपर्यंतच काजव्यांचा आनंद घ्यावा. धुडगूस घालताना अथवा वन्यजीवांना धोका निर्माण होईल, असे प्रकार करताना कोणी आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.रुपेश गावित, वनक्षेत्रपाल.Visapur Fort: विसापूर दुर्गाच्या पायथ्याशी सापडले प्राचीन भुयार; संशोधकांनी व्यक्त केली महत्त्वाची शक्यता, मावळच्या इतिहासात नवा शोध!.काजवे पाहताना पर्यटकांनी भान ठेवावे. निसर्गाला हानी पोहोचेल, असे कोणतेही कृत्य करू नये. पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण हे सर्वांचे कर्तव्य आहे.* दिलीप भांगरे, माजी सरपंचआपण निसर्गाचा आनंद घेत असताना संस्कार आणि शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. काजव्यांचा उत्सव हा निसर्गाचा चमत्कार असून, त्याचे जतन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.-विनायक वाडेकर, वन्यजीवप्रेमी.