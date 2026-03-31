Akola News: जिल्हाधिकाऱ्यांची गॅस एजन्सींना भेट; वितरण व्यवस्थेचा आढावा ;नागरिकांना संयमाचे आवाहनः ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेची दखल

अकोला : अकोला जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ'मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तमालिकेची दखल घेत जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी सोमवारी शहरातील विविध गॅस एजन्सींना भेट देत वितरण व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना नागरिकांना वेळेत व सुरळीत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले..'कुंपणच खातेय शेत' या शीर्षकाखाली 'सकाळ'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेमुळे गॅस वितरणातील अडचणी, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि टंचाईची परिस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलत प्रत्यक्ष स्थळभेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला..या भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी अकोला गॅस एजन्सी तसेच मालीवाल भारत गॅस एजन्सी येथे जाऊन वितरण प्रक्रियेची पाहणी केली. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा, वितरणाची गती, ग्राहकांच्या तक्रारी आणि केवायसी प्रक्रियेची अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना वितरणात पारदर्शकता राखण्याचे आणि नागरिकांना कोणतीही गैरसोय होऊ न देण्याचे निर्देश दिले..जिल्हाधिकाऱ्यांनी एजन्सींमध्ये उपस्थित असलेल्या नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. बहुतांश नागरिकांनी गॅस सिलिंडर वेळेत मिळत असल्याचे सांगितले, तसेच काही ठिकाणी होणाऱ्या किरकोळ विलंबाबाबत प्रशासनाने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..या सूचना गांभीर्याने घेत प्रशासनाने वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही. मात्र, काही ठिकाणी अफवांमुळे आणि अनावश्यक गर्दीमुळे वितरण प्रक्रियेवर ताण येत आहे..त्यामुळे नागरिकांनी गॅस एजन्सींमध्ये विनाकारण गर्दी करू नये आणि कोणत्याही अपप्रचारांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच पेट्रोलियम कंपन्यांशी प्रशासनाचा दैनंदिन संपर्क सुरू असून पुरवठ्याचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. गरज भासल्यास अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणीही केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. नागरिकांना कोणत्याही अडचणी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि प्रशासनास सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.