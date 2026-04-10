Akola News: रागाच्या भरात पत्नीचा खून; आरोपी पतीला अटक; प्रेमविवाहाचा क्रूर अंत

अकोला: डाबकी रोड परिसरातील अन्नपूर्णा देवी मंदिर परिसरात एका महिलेचे शव जळालेल्या अवस्थेत मिळाले होते. या महिलेची ओळख पटली असून तिच्या पतीने तिचा खून केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपी व महिलेचा प्रेमविवाह झाला होता. परंतु सतत होणाऱ्या वादातून आरोपीने पत्नीची हत्या केली. .पोलिस स्टेशन डाबकीरोड परिसरातील अन्नपूर्णा माता मंदिराच्या बाजूला असलेल्या लेआऊटमध्ये एका स्त्रीचे अर्धवट जळालेले प्रेत सापडले होते. प्रेताचा चेहरा जाळून प्रेताची ओळख पटणार नाही अशा अवस्थेत प्रेत फेकण्यात आले होते..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी शहरविभाग सूदर्शन पाटील, पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके स्थानिक गुन्हे शाखा, पोलिस निरीक्षक दीपक कोळी पो.स्टे. डाबकीरोड अकोला यांनी घटनास्थळी भेट देवून मृत महिलेची ओळख पटवून मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी पथक नियुक्त केले. त्यासोबत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले..यावेळी संशयित फुटेज स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ताब्यात घेतले होते परंतु आरोपीची ओळख पटली नव्हती. शहरातील पोलिस स्टेशनमधील बेपत्ता महिलांचे प्रकरण तपासण्यात आले, परंतु मयत स्त्री बाबत कोणतीही माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे मयत स्त्रीची ओळख पटविण्याकरिता माहिती शहरातील विविध व्हॅट्सॲप ग्रुप व इतर समाज माध्यमावर प्रसारित करण्यात आली..यादरम्यानच ८ एप्रिल रोजी संशयित आरोपी सादीक शहा तसरीफ शहा (वय २९ वर्ष रा. नांदोडा, ता. मंगरूळपीर जि. वाशीम) याने पोलिस स्टेशनला येऊन मृत महिला त्याची पत्नी असल्याची माहिती पोलिसांना दिली. तिचे नाव रविना मोहन पवार (वय २४ वर्ष) होते. तिच्या सोबत वाद झाल्याने आरोपीने तिचा खून केल्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली..महिलेचे दुसरे लग्न अन् प्रेमविवाहआरोपी आणि मयत स्त्री रविना मोहन पवार यांचा प्रेम विवाह झाला होता. व रविना हिचे हे दुसरे लग्न होते. त्यांच्यात सतत वाद होत होते. घटनेच्या रात्री रागाच्या भरात आरोपी सादीक शहाकडून पत्नीचा खून करण्यात आला व पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने प्रेत घटनास्थळावर आणून जाळल्याची कबुली दिली.