वडिलांचा धाक दाखवत १० वर्षांच्या मुलाकडून उकळले दीड लाख, कुठे घटना धक्कादायक प्रकार?

'तू टुकार वागतोस, व्यसनी आहेस, वडिलांना सांगून मार द्यायला लावतो' असा धाक दाखवून दहावर्षीय मुलाकडून तब्बल दीड लाख रुपये उकळल्याचा प्रकार समोर आला. ही घटना ६ ते २५ मेदरम्यान सातारा परिसरातील सत्कर्मनगर येथे घडली. याबाबत सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. उद्धव कुंडलिक बिलवने (रा. सत्कर्मनगर, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर) असे आरोपीचे नाव आहे..या प्रकरणात अश्विनी अमोल टाले (वय २९, रा. सत्कर्मनगर) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, त्या एका ज्वेलर्समध्ये काम करतात. त्यांचे पती ट्रकचालक असून, कुटुंब सत्कर्मनगरात किरायाच्या घरात राहते. कुटुंबाने आलोकनगर येथे घर खरेदीचा व्यवहार केला होता. त्यासाठी गावाकडील शेती विकून आणलेली रक्कम घरातील कपाटात ठेवली होती..आरापी उद्धव हादेखील त्याच परिसरात राहतो. त्याची टाले यांच्या सासूशी ओळख असल्याने त्याचे नेहमी त्यांच्याकडे येणे-जाणे होते. दरम्यान, बुधवारी (ता. २७) त्या कामावर गेल्या. दुपारी चारच्या सुमारास त्यांच्या पतीने त्यांना फोन करून घराच्या खरेदीसाठी पैसे पाहिजे होते, मात्र कपाटात ठेवलेले पैसे सापडत नसल्याचे सांगितले. त्यावर त्यांनी 'मी पैसे घेतले नाही, कपाटाच बघा' असे सांगितले..सायंकाळी त्या घरी आल्या, त्यांनीदेखील कपाट शोधले, मात्र पैसे सापडले नाही. दोघांनी अंश याच्याकडे चौकशी केली. दहावर्षीय अंश याने सांगितले, की उद्धवने दमदाटी करून कपाटात ठेवलेले पैसे आणण्यास भाग पाडले. सुरवातीला १० हजार रुपये घेतल्यानंतर त्याने वारंवार धमक्या देत १ लाख ६० हजार रुपये उकळले.