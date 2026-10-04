संस्कृती

आजचे पंचांग 4 ऑक्टोबर 2026! नवमी श्राद्ध! पाहा राहुकाळ, शुभ मुहूर्त अन् चंद्रबळ

Panchang : 4 ऑक्टोबर 2026 रविवारचे पंचांग. नवमी श्राद्ध, अविधवा नवमी, राहुकाळ, शुभ-अशुभ वेळा, चंद्रबळ आणि आजच्या दिवसाचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
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panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२८

☀️ सूर्यास्त – १८:१६

🌞 चंद्रोदय – २५:१२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८

⭐ सायं संध्या – १८:१६ ते १९:२८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१६ ते २०:४२

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – १६:४७ ते १८:१६

⭐ यमघंट काळ – १२:२२ ते १३:५०

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