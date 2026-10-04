आजचे पंचांग 4 ऑक्टोबर 2026! नवमी श्राद्ध! पाहा राहुकाळ, शुभ मुहूर्त अन् चंद्रबळ

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२८☀️ सूर्यास्त – १८:१६🌞 चंद्रोदय – २५:१२⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८⭐ सायं संध्या – १८:१६ ते १९:२८⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५४⭐ प्रदोषकाळ – १८:१६ ते २०:४२⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६⭐ राहु काळ – १६:४७ ते १८:१६⭐ यमघंट काळ – १२:२२ ते १३:५०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२५ ते १०:५३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५३ ते १२:२२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२० ते १५:०७⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:२८ ते ०७:१५ | ०८:०२ ते ११:११ | १९:५३ ते २१:३१ | २३:०८ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:१५ ते ०८:०२ | ११:११ ते १७:२८ | १८:१६ ते १९:५३ | २१:३१ ते २३:०८🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ००:११ ते ०७:०५ | ओहोटी: ०७:०५ ते १३:५६ | भरती: १३:५६ ते १९:३४ | ओहोटी: १९:३४ ते २५:१६🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ०७:२१ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – ०७:२१ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – भाद्रपदपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अष्टमी (०७:२१ नं.) नवमीवार – रविवारनक्षत्र – पुनर्वसू (२५:२१ नं.) पुष्ययोग – परिघ (१३:४३ नं.) शिवकरण – कौलव (०७:२१ नं.) तैतिलचंद्र रास – मिथुन (१९:४४ नं. कर्क)सूर्य रास – कन्यागुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – नवमी श्राद्ध, अविधवा नवमी (अविधवासौभाग्यवतीस्त्रीणां श्राद्धम्), मातृनवमी, अन्वष्टका श्राद्ध, सर्वार्थसिद्धियोग २५.२१ नं.🛑विशेष -👉नवरात्री म्हणजे केवळ उत्सव नाही, तर आदिशक्तीच्या विविध रूपांचे स्मरण आणि उपासना करण्याचा पवित्र काळ आहे. या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या देवी म्हणजे कोण, शक्तीची नऊ रूपे कोणती आणि प्रत्येक रूपामागील आध्यात्मिक महत्त्व काय आहे.तसेच, देवीच्या या नऊ शक्तींचा मानवी जीवनाशी कसा संबंध आहे, याचाही आपण सोप्या भाषेत विचार करणार आहोत.https://youtube.com/watch?v=_PDY06tVJIA&si=hr62rEbhUaHg6ZOn👉 शुभाशुभ दिवस - क्षयतिथी अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – सूर्यमंडल स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना १९:४४ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , कर्क , कन्या , तुळ , मकर , कुंभ — या राशींना १९:४४ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.