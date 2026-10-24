दिवाळीनंतर चमकणार 'या' ३ राशींचे नशीब! बुधाची सरळ चाल ठरणार गेमचेंजर; हातात खेळणार अपार पैसा...

Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये बुध ग्रहाला ग्रहांचा राजकुमार मानले जाते. बुध हा ग्रह व्यापार, वाणी, शिक्षण, गणित, बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ती आणि संवाद कौशल्याचा कारक मानला जातो. त्यामुळे बुधाच्या चालित किंवा स्थितीत होणाऱ्या बदलाचा थेट प्रभाव संपूर्ण देशासह सर्व १२ राशींच्या व्यक्तींच्या आर्थिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर पडत असतो.पंचांगानुसार, सध्या तुळ राशीत वक्री अवस्थेत असलेला बुध ग्रह आगामी १३ नोव्हेंबर २०२६ ला रात्री ९ वाजून २२ मिनिटांनी तुळ राशीतच सरळ चाल म्हणजेच मार्गी होणार आहे. जवळपास २१ दिवस वक्री राहिल्यानंतर बुध मार्गी होणार असल्याने काही विशिष्ट राशींच्या नशिबात मोठा पालट पाहायला मिळणार आहे. चंद्र राशीवर आधारित या ग्रह बदलाचा कोणत्या ३ राशींच्या व्यक्तींना बक्कळ फायदा होणार आहे, ते सविस्तर पाहूया..वृषभ राशी (Taurus)वृषभ राशीच्या जातकांसाठी बुधाची सरळ चाल अत्यंत शुभ आणि लाभदायक ठरणार आहे. या राशीच्या कुंडलीत बुध सहाव्या भावात मार्गी होणार आहे.आर्थिक स्थिती मजबूत: बऱ्याच दिवसांपासून आर्थिक आघाड्यावर सुरू असलेल्या समस्या दूर होऊन धन-धान्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.आरोग्यात सुधारणा: जर तुम्ही जुन्या किंवा दीर्घकालीन आजाराने त्रस्त असाल, तर या काळात प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल.करिअर आणि मान-सन्मान: नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा काळ प्रगतीचा असेल. विरोधकांना किंवा स्पर्धकांना पराभूत करून तुम्ही यश मिळवाल. तसेच समाजात तुमचा मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल.पारिवारिक सुख: कुटुंबासोबत हसण्या-खेळण्यात उत्तम वेळ जाईल. घरातील जुने वाद मिटून शांतता नांदेल. संततीकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .कन्या राशी (Virgo)कन्या राशीच्या लोकांसाठीही बुधाचे मार्गी होणे भाग्य बदलणारे ठरू शकते. या राशीच्या दुसऱ्या भावात बुध सरळ चाल चालणार आहे.संकटांपासून सुटका: बराच काळ पाठीमागे लागलेल्या अडचणी आणि तणावातून आता सुटका मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.भौतिक सुख-सुविधा: उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण होऊन भौतिक सुख-सुविधांमध्ये मोठी वाढ होईल.विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णकाळ: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल असून यश मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत.संवाद कौशल्याचा फायदा: तुमच्या बोलण्यातील प्रभाव वाढेल, ज्याचा व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवनात उत्तम लाभ होईल. मानसिक ताणापासून पूर्णतः मुक्ती मिळून मन प्रसन्न राहील..मीन राशी (Pisces)मीन राशीच्या जातकांसाठी बुधाचे मार्गक्रमण आकस्मिक धनलाभ घडवून आणणारे ठरण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या आठव्या भावात बुध मार्गी होणार आहे.अचानक धनलाभ: जुनी रखडलेली कामे अचानक फळाला येतील आणि अनपेक्षित ठिकाणी मोठी संपत्ती किंवा धनलाभ होऊ शकतो.मालमत्ता खरेदीचे योग: नवीन घर, जमीन किंवा वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते.नोकरीत कौतुक: नोकरदार वर्ग आणि व्यावसायिकांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल आहे. तुमच्या कामाची दखल घेऊन वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांकडून तुमच्या कामाचे विशेष कौतुक केले जाईल.सुख-शांती: जीवनातील सर्व प्रकारचा मानसिक ताण नाहीसा होऊन कुटुंबात आणि वैयक्तिक आयुष्यात सुख-शांतीचे वातावरण अनुभवायला मिळेल..Vastu Tips: घरात पोपट येणे 'हे' शुभ मानले जाते की अशुभ? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरात पोपट आल्याने काय होते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.