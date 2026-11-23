ज्योतिषशास्त्रात राहू आणि केतू या छाया ग्रहांच्या गोचराला विशेष महत्त्व दिलं जातं. त्यांच्या राशी परिवर्तनाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असल्याचं मानलं जातं. आता लवकरच केतू आपली रास बदलणार आहेत. ५ डिसेंबर २०२६ रोजी केतू वक्री गतीने सिंह राशीतून कर्क राशीत प्रवेश करणार आहेत. विशेष म्हणजे, २०२७ मध्ये केतूचं पुन्हा राशी परिवर्तन होणार नाही. त्यामुळे पुढील १८ महिने केतू कर्क राशीतच राहतील. या काळात काही राशींच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. या गोचरामुळे तीन राशींसाठी चांगला काळ सुरू होऊ शकतो..वृषभ राशी : केतूचं कर्क राशीतील गोचर वृषभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतं. या काळात आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित एखादी चांगली संधी मिळू शकते. विशेष म्हणजे, अपेक्षित यश मिळवण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत हा काळ दिलासादायक ठरू शकतो..वर्ष संपण्याआधीच श्रीमंतीचे दिवस येणार? राहू-केतूच्या महासंक्रमणाने ‘या’ राशींचं नशीब पालटणार; उत्पन्न वाढणार, बँक बॅलन्सही होणार मजबूत.कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठीही केतूचं हे गोचर सकारात्मक परिणाम देणारं ठरू शकतं. नोकरी करणाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकतात. आत्मविश्वास वाढेल आणि मनात सकारात्मक विचार येतील. त्यामुळे करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो..कुंभ राशी : केतूचं राशी परिवर्तन कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरू शकतं. या काळात बँक बॅलन्स वाढण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी परिस्थिती अनुकूल राहू शकते. याशिवाय संततीकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..Ketu Transit Lucky Zodiac Signs: ‘या’ ६ राशींच्या नशिबात येणार मोठा ट्विस्ट; केतूच्या गोचराने मिळणार धनलाभाची संधी, पाहा तुमची रास आहे का? .एकूणच, केतूचं कर्क राशीतील गोचर वृषभ, कन्या आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक प्रगती आणि नवीन संधी घेऊन येऊ शकतं. पुढील १८ महिने या राशींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.