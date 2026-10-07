संस्कृती

शनीच्या साडेसातीतून कुंभ राशीची सुटका; 'हे' ५ जबरदस्त बदल पालटून टाकतील तुमचे आयुष्य

5 Positive Changes After Shani Sade Sati : काळात अडचणी आणि मानसिक ताण जाणवत असला तरी आता कुंभ राशीच्या लोकांना दिलासा मिळण्याची वेळ जवळ आली आहे.
5 Positive Changes After Shani Sade Sati

5 Positive Changes After Shani Sade Sati

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

वैदिक ज्योतिषात शनीच्या गोचराला विशेष महत्त्व दिलं जातं. शनीला कर्मफळदाता म्हटलं जातं. सध्या शनी मीन राशीत असून, त्यामुळे कुंभ राशीवर साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू आहे. या काळात अडचणी आणि मानसिक ताण जाणवत असला तरी आता कुंभ राशीच्या लोकांना दिलासा मिळण्याची वेळ जवळ आली आहे.

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