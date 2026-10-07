शनीच्या साडेसातीतून कुंभ राशीची सुटका; 'हे' ५ जबरदस्त बदल पालटून टाकतील तुमचे आयुष्य

वैदिक ज्योतिषात शनीच्या गोचराला विशेष महत्त्व दिलं जातं. शनीला कर्मफळदाता म्हटलं जातं. सध्या शनी मीन राशीत असून, त्यामुळे कुंभ राशीवर साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू आहे. या काळात अडचणी आणि मानसिक ताण जाणवत असला तरी आता कुंभ राशीच्या लोकांना दिलासा मिळण्याची वेळ जवळ आली आहे..कुंभ राशीची साडेसाती २४ जानेवारी २०२० रोजी सुरू झाली होती. शनी मीन राशीतून मेष राशीत प्रवेश केल्यानंतर कुंभ राशीवरील साडेसातीचा प्रभाव संपेल. ३ जून २०२७ रोजी हा टप्पा संपणार आहे. मात्र, शनीच्या वक्री चालीमुळे कुंभ राशीच्या लोकांना पूर्णपणे दिलासा फेब्रुवारी २०२८ मध्ये मिळू शकतो..साडेसातीचे तीन टप्पे मानले जातात. त्यातील शेवटचा टप्पा उतरती साडेसाती म्हणून ओळखला जातो. या काळात व्यक्तीला आपल्या कर्मांचे परिणाम जाणवतात आणि काही गोष्टी सुधारण्याची संधी मिळते..Horoscope: नवा महिना, नवी सुरुवात! ऑक्टोबरमध्ये नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकते गुड न्यूज; ‘या’ ३ राशींना फायदा होणार म्हणे.साडेसाती संपल्यानंतर ५ बदलमानसिक ताण कमी होईल - साडेसातीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर मनात असलेली अज्ञात भीती कमी होऊ शकते. मनाला शांतता मिळून उत्साह वाढण्याची शक्यता आहे.नोकरी-व्यवसायात प्रगती - अडकलेली कामं वेगाने पुढे जाऊ शकतात. नोकरीतील अडचणी कमी होऊन उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन डील किंवा विस्ताराची संधी मिळू शकते..Horoscope 2027: २०२७ ठरणार खास! नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकतात मोठ्या संधी; ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे.आर्थिक परिस्थिती सुधारेल- अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण येऊ शकतं. बचत वाढण्यासोबतच बराच काळ अडकलेला पैसा परत मिळण्याचे संकेत आहेत.आरोग्यात दिलासा - साडेसातीचा काळ संपल्यानंतर शारीरिक आणि मानसिक त्रासातून हळूहळू आराम मिळू शकतो. शरीरात पुन्हा ऊर्जा आणि ताजेपणा जाणवण्याची शक्यता आहे.मान-सन्मान वाढेल - कुटुंबातील तणाव कमी होऊन जवळच्या व्यक्तींचं सहकार्य मिळू शकतं. सामाजिक पातळीवरही प्रतिष्ठा वाढण्याची आणि नवी ओळख निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.