गरबा आणि दांडिया एकच नाही! दोन्ही नृत्यप्रकार करण्याचीही आहे वेगवेगळी वेळ; जाणून घ्या नेमका फरक काय

GARBA VS DANDIYA DANCE DIFFERENCES: नवरात्र म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ते झगमगणारे गरबा आणि दांडियाचे ग्राउंड्स! रंगीबेरंगी पारंपरिक पोशाख, आकर्षक मेकअप आणि दागिन्यांनी सजलेले तरुण-तरुणी या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. नवरात्र सुरू व्हायला जवळपास महिनाभर आधीपासूनच कपडे, ॲक्सेसरीजपासून गरबा-दांडियाच्या पासेसपर्यंत तयारीला सुरुवात होते. कधी एकदा नवरात्र सुरू होतं आणि गरबा-दांडियाच्या तालावर थिरकायला मिळतं, अशीच उत्सुकता तरुणाईमध्ये पाहायला मिळते.मात्र, गरबा आणि दांडिया हे दोन्ही नवरात्रोत्सवातील लोकप्रिय नृत्यप्रकार असले, तरी ते एकच नाहीत. दोन्ही नृत्यांची शैली, करण्याची पद्धत आणि ते खेळण्याची वेळही वेगळी आहे. नेमका हा फरक काय आणि गरबा-दांडिया कधी खेळला जातो, हे मात्र अनेकांना माहिती नसतं. चला, जाणून घेऊया....गरबा आणि दांडियागरबा हा प्रामुख्याने देवीची आराधना आणि भक्ती व्यक्त करण्यासाठी केला जातो. देवीसमोर आरती, भक्तिगीते किंवा स्तुतीपर गाणी सुरू असताना भक्तिभावाने गरबा केला जातो. याउलट दांडियाचा उत्साह साधारणपणे आरतीनंतर वाढतो आणि त्यावेळी मोठ्या जोशात दांडिया खेळला जातो..गरब्यासाठी साहित्य लागत नाही, दांडियासाठी टिपऱ्या लागतातगरबा करताना कोणत्याही वस्तूची आवश्यकता नसते. टाळ्या वाजवत, हातांच्या हालचाली करत किंवा चुटक्या वाजवत तालावर गरबा करता येतो.दांडिया खेळताना मात्र हातात रंगीबेरंगी काठ्या लागतात ज्याला हिंदी किंवा गुजरातीमध्ये दांडिया म्हणता. या काठ्यांना मराठीत ‘टिपऱ्या’ असेही म्हटले जाते. सहभागी एकमेकांच्या काठ्या ठरावीक तालात आणि लयीत आपटत दांडिया खेळतात..दांडियासाठी जोडीदार महत्त्वाचा; गरबा एकट्यानेही करता येतोगरब्यासाठी जोडीदार असणे आवश्यक नाही. एखादी व्यक्ती इतरांपासून स्वतंत्रपणे गोलाकार फेर धरून गरबा करू शकते. त्यामुळे गरब्यामध्ये वैयक्तिक हालचालींनाही वाव असतो.दांडिया मात्र सहसा जोडीने किंवा समूहामध्ये खेळला जातो. समोरच्या व्यक्तीच्या दांड्याशी आपल्या दांड्याचा ताल साधत पुढे जाणे हा त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे दांडिया खेळताना हालचालींसाठी गरब्याच्या तुलनेत अधिक मोकळी जागा आवश्यक असते..दोन्ही नृत्यांचा धार्मिक संदर्भ वेगळागरब्याला भक्ती आणि अध्यात्माची जोड आहे. देवीची स्तुती करत, तिच्या नावाचा जयघोष किंवा भक्तिगीते म्हणत गोलाकार फेर धरून गरबा केला जातो.दांडियामागे मात्र देवी दुर्गा आणि महिषासुर यांच्यातील युद्धाचे प्रतीकात्मक स्वरूप जोडले जाते. त्यामुळे दांडियामध्ये हालचाली अधिक वेगवान, उत्साही आणि जोशपूर्ण असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.