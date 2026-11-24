पंचांग -मंगळवार : कार्तिक शुद्ध १५, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.४७ सूर्यास्त ५.५४, चंद्रोदय सायंकाळी ५.३३ चंद्रास्त सकाळी ७.२१, कार्तिकस्नान समाप्ती, त्रिपुरारी पौर्णिमा, कार्तिकस्वामी दर्शन रात्री ८.२४ प., तुलसीविवाह समाप्ती, पौर्णिमा समाप्ती रात्री ८.२४, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ३ शके १९४८..दिनविशेष -१९९६ - ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशन’चा ‘आशुतोष मुखर्जी स्मृती पुरस्कार’ ख्यातनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. राजा रामण्णा यांना जाहीर.२००१ - महाराष्ट्राच्या माधुरी गुरनुलेने ३१व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरीसह महिलांच्या दहा हजार मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकले.२००८ - कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ प्रदान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.