संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शनिवार : आश्‍विन शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी ४.४१, चंद्रास्त पहाटे ५.२७, सूर्याचा स्वाती नक्षत्रप्रवेश, वाहन बेडूक, भारतीय सौर कार्तिक २ शके १९४८.
Daily Panchang for 24th October 2026

Daily Panchang for 24th October 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : आश्‍विन शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी ४.४१, चंद्रास्त पहाटे ५.२७, सूर्याचा स्वाती नक्षत्रप्रवेश, वाहन बेडूक, भारतीय सौर कार्तिक २ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com