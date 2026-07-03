Horoscope 4 July 2026 : शनिवारी प्रीती योगाचा शुभसंयोग; चार राशींचं नशीब उजळणार, 'या' राशीला तर मोठा आर्थिक लाभ होणार

४ जुलै, शनिवार हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अनेक राशींसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. हिंदू पंचांगानुसार या दिवशी आषाढ कृष्ण पक्षातील चतुर्थी आणि पंचमी तिथीचा विशेष संयोग असून, अनेक शुभ योगही जुळून येत आहेत. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार आणि कौटुंबिक जीवनात काही राशींना सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात, तर काहींनी निर्णय घेताना अधिक सावध राहण्याची गरज आहे..शनिवारी चंद्र कुंभ राशीत भ्रमण करणार असून राहूसोबत तयार होणाऱ्या ग्रहणदोषाचा प्रभाव काही राशींवर मानसिक ताण आणि संभ्रम निर्माण करू शकतो. मात्र, दुसरीकडे प्रीती योग, बुधादित्य योगासह इतर शुभ योगांमुळे मिथुन, कन्या, धनू आणि मीन राशीच्या व्यक्तींना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता ज्योतिषांनी वर्तवली आहे..Horoscope : मंगळ ग्रहामुळे आज बदलणार दोन राशींचा नशीब ! जाणून घ्या आजचं राशिभविष्य .शनिवारचे पंचांग आणि शुभ वेळतिथी: दुपारी १२.४० वाजेपर्यंत आषाढ कृष्ण चतुर्थी, त्यानंतर पंचमी.नक्षत्र: दुपारी १.४४ वाजेपर्यंत धनिष्ठा, त्यानंतर शतभिषा.चंद्राची स्थिती: चंद्र दिवसभर कुंभ राशीत राहणार असून ग्रहणदोषाचा प्रभाव जाणवू शकतो.शुभ वेळ: दुपारी १२.१५ ते १.३० हा अभिजित मुहूर्त, तसेच दुपारी २.३० ते ३.३० हा लाभदायक काळ मानला जात आहे.राहुकाल: सकाळी ९ ते १०.३० या वेळेत नवीन किंवा शुभ कामे सुरू करणे टाळावे.प्रवासासाठी शुभ दिशा: पूर्व दिशेला केलेला प्रवास शुभ आणि यशदायी ठरण्याची शक्यता आहे..कोणत्या राशीसाठी कसा असेल दिवस?मेष: व्यवसायात लाभ, नोकरीत कौतुक आणि रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात.वृषभ: नवीन गुंतवणूक, मालमत्तेशी संबंधित निर्णय आणि व्यावसायिक करारांसाठी दिवस अनुकूल राहील.मिथुन: नशीब साथ देईल. आर्थिक अडचणी कमी होतील, कौटुंबिक वाद मिटण्याची शक्यता आहे.कर्क: मानसिक तणाव जाणवू शकतो. नवीन करार किंवा मोठे आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी.सिंह: भागीदारीतील व्यवसायात लाभ होईल. ऑनलाईन व्यवसाय आणि नवीन संधींचा फायदा मिळू शकतो.कन्या: नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीची शक्यता आहे. आरोग्य सुधारेल आणि नवीन संधी मिळू शकतात..Panchang 10 June 2026 : पंचांग! भद्रा, पंचक समाप्ती आणि शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या आजचा दिवस कसा असेल.तूळ: शिक्षण, परदेशाशी संबंधित कामे आणि आर्थिक नियोजनासाठी दिवस चांगला राहील.वृश्चिक: खर्च वाढू शकतो. मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये घाईचे निर्णय टाळावेत.धनू: रखडलेले पैसे मिळण्याची शक्यता असून व्यवसाय विस्तारासाठी अनुकूल वातावरण राहील.मकर: रखडलेले वेतन, बोनस किंवा भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळू शकते. आर्थिक दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.कुंभ: व्यवसायात नवीन करार, ग्राहकांची वाढ आणि नोकरीत सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल.मीन: कामाच्या ठिकाणी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. आर्थिक निर्णय आणि कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासावीत. गैरसमज टाळण्यासाठी संयम राखणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.