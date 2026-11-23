ज्योतिषशास्त्रात शनीच्या हालचालीला विशेष महत्त्व दिलं जातं. शनीला कर्मफळदाता मानलं जातं. त्यामुळे शनीच्या राशी परिवर्तनासह त्याच्या चालीतील बदलाचाही सर्व राशींवर परिणाम होत असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. सध्या वक्री अवस्थेत असलेला शनी लवकरच मार्गी होणार आहे. म्हणजेच शनीची उलटी चाल थांबून तो पुन्हा सरळ दिशेने मार्गक्रमण करेल. येत्या ११ डिसेंबर २०२६ पासून शनी मार्गी होणार असून, ही स्थिती सुमारे २४१ दिवस कायम राहणार असल्याचं पंचांगानुसार सांगितलं जात आहे..शनीच्या या मार्गी चालीचा तीन राशींच्या लोकांना विशेष फायदा होऊ शकतो. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यापासून ते कामातील नव्या संधी मिळण्यापर्यंत सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. विशेष म्हणजे या काळात शनी मेष राशीतही प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे..Role of Saturn in Character Building : शनैश्चर जयंतीतून चरित्रनिर्मितीचा धडा; शनीच्या अनुभवातून ज्ञानाभ्यासाचे वार्धक्य आणि जीवनधर्माची वाटचाल.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठी शनीची मार्गी चाल अनुकूल ठरू शकते. आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही काळापासून सुरू असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी जोडीदाराची चांगली साथ मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसमोर नव्या संधी येऊ शकतात. त्यामुळे या काळात कामाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बदल घडण्याची शक्यता आहे..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ शुभ ठरू शकतो. नोकरी आणि व्यवसायाच्या ठिकाणी मित्रांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. हातात घेतलेली कामं मेहनतीच्या जोरावर पूर्ण करता येतील. तसेच आर्थिक परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांना या काळात नशिबाची साथ मिळू शकते. रखडलेली कामं मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. प्रवासाचे योगही जुळून येऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यासोबतच स्थिरता मिळण्याचे संकेत आहेत..Saturn 2026: ‘या’ राशींवर शनिची विशेष कृपा, करिअर-पैशात होणार मोठी प्रगती .कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात आळस करणे, खोटे बोलणे, रागाच्या भरात चुकीचे वागणे आणि मेहनत टाळणे या गोष्टींपासून दूर राहावे. संयम ठेवून प्रामाणिकपणे काम करण्याचा सल्ला दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.