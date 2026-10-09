Vastu Tips: घराच्या मुख्य दारावर चुकूनही लावू नका 'या' देवतांचे फोटो; वास्तुशास्त्रानुसार ओढवू शकते मोठे संकट!

Main Entrance Vastu Rules: भारतीय संस्कृतीत आणि वास्तुशास्त्रात घराचा मुख्य दरवाजा हा फक्त ये-जा करण्याचा मार्ग नसून, तो घरात प्रवेश करणाऱ्या ऊर्जेचा मुख्य स्रोत मानला जातो. घरामध्ये सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा नांदावी यासाठी अनेक जण मुख्य प्रवेशद्वारावर देवी-देवतांची चित्रे किंवा मूर्ती लावतात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक देवतेची प्रतिमा मुख्य दारावर लावणे शुभ मानले जात नाही.काही देवतांच्या उग्र आणि आक्रमक रूपातील प्रतिमा मुख्य दारावर लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा, मानसोपचार, आर्थिक अडचण आणि कौटुंबिक कलह निर्माण होऊ शकतो. जाणून घ्या वास्तुशास्त्रानुसार मुख्य दारावर कोणत्या ३ देवतांचे फोटो लावणे सक्त वर्जित मानले गेले आहे..शनिदेव (Shani Dev)वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेव हे न्यायाची देवता आणि कर्माचे फलदाते आहेत.मुख्य दारावर न लावण्याचे कारण: शनिदेवाची थेट दृष्टी ही अत्यंत प्रखर मानली जाते. मुख्य प्रवेशद्वारावर शनिदेवाची मूर्ती किंवा फोटो लावल्यास घरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर त्यांची थेट नजर पडते.होणारा परिणाम: यामुळे घरातील सदस्यांच्या कामात सतत अडथळे निर्माण होतात, मानसिक ताण वाढतो आणि घरात अशांतता पसरते. त्यामुळे शनिदेवाची मूर्ती मुख्य दारावर किंवा घराच्या आत लावणे टाळावे..Vastu Tips: राजकारण आणि सरकारी नोकरीत यश मिळवून देतील घरातील 'या' २ दिशा; पण 'ही' एक चूक कधीही करू नका!.भगवान शिवाचे नटराज किंवा क्रोधी रूप (Lord Shiva - Natraj or Angry Form)भगवान शिव हे कल्याणकारी मानले जात असले तरी त्यांच्या विविध रूपांचे वास्तूतील महत्त्व वेगवेगळे आहे.मुख्य दारावर न लावण्याचे कारण: महादेवाचे 'नटराज' रूप हे प्रलय किंवा संहाराच्या तांडव नृत्याशी संबंधित आहे. तसेच महादेवाच्या क्रोधाविष्ट रूपातील चित्रे उग्र ऊर्जेचे प्रतिनिधित्व करतात.होणारा परिणाम: मुख्य दारावर नटराज किंवा क्रोधी महादेवाची प्रतिमा लावल्याने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वादविवाद, चिडचिड आणि गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात..देवी महाकालीचे उग्र रूप (Mata Mahakali)माता महाकाली ही शक्तीचे आणि संरक्षणाचे प्रतीक आहे, पण तिचे रूप अत्यंत प्रखर मानले जाते.मुख्य दारावर न लावण्याचे कारण: महाकालीचे रूप हे असुरांचा संहार करतानाचे आणि आक्रमक ऊर्जेचे प्रतीक आहे.होणारा परिणाम: घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर देवी महाकालीच्या उग्र रूपाचे चित्र लावल्यास घरातील शांतता भंग पाडू शकते आणि विनाकारण घरात वाद किंवा संघर्ष निर्माण होऊ शकतात..मुख्य दारावर कशी ऊर्जा असावी?वास्तुशास्त्रानुसार घराचा मुख्य दरवाजा नेहमी स्वच्छ, प्रसन्न आणि सात्त्विक असावा. तेथे लक्ष्मी, गणेश किंवा शांत रूपातील देवतांचे प्रतीक (जसे की स्वस्तिक किंवा ॐ) लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे घरात धन-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह अखंड राहतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: पिंपळ, तुळस की मुख्य दार? पितृपक्षात संध्याकाळी का अन् कुठे लावावा दिवा? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा अन् फायदे! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.