संस्कृती

Vastu Tips: घराच्या मुख्य दारावर चुकूनही लावू नका 'या' देवतांचे फोटो; वास्तुशास्त्रानुसार ओढवू शकते मोठे संकट!

Vastu Shastra Warning: नकारात्मक ऊर्जा अन् कौटुंबिक कलहाचे मुख्य कारण! मुख्य प्रवेशद्वारावर कोणत्या देवतांच्या प्रतिमा लावणे ठरेल शुभ अन् काय टाळावे? वाचा सविस्तर...
Vastu Shastra Deity Photos to Avoid Placing on Main Door

Vastu Shastra: Deity Photos to Avoid Placing on Main Door

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Main Entrance Vastu Rules: भारतीय संस्कृतीत आणि वास्तुशास्त्रात घराचा मुख्य दरवाजा हा फक्त ये-जा करण्याचा मार्ग नसून, तो घरात प्रवेश करणाऱ्या ऊर्जेचा मुख्य स्रोत मानला जातो. घरामध्ये सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा नांदावी यासाठी अनेक जण मुख्य प्रवेशद्वारावर देवी-देवतांची चित्रे किंवा मूर्ती लावतात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक देवतेची प्रतिमा मुख्य दारावर लावणे शुभ मानले जात नाही.

काही देवतांच्या उग्र आणि आक्रमक रूपातील प्रतिमा मुख्य दारावर लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा, मानसोपचार, आर्थिक अडचण आणि कौटुंबिक कलह निर्माण होऊ शकतो. जाणून घ्या वास्तुशास्त्रानुसार मुख्य दारावर कोणत्या ३ देवतांचे फोटो लावणे सक्त वर्जित मानले गेले आहे.

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