Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड हसमुख, पण एका चुकीच्या घटनेमुळे बदलून जाते त्यांचे आयुष्य

अंकशास्त्राच्या (Numerology) दुनियेत काही अंक कमालीचे रहस्यमय आणि जादूई मानले जातात. काही व्यक्ती जन्माला येतानाच एक विलक्षण आणि संमोहन करणारी ऊर्जा घेऊन येतात. त्यांच्या केवळ उपस्थितीनेच उदास वातावरणात चैतन्य पसरते. त्यांना पाहिल्यावर असे वाटते की, जणू दुःख किंवा निराशा यांच्या आयुष्याला कधी शिवलीच नसेल. परंतु नशिबाच्या खेळात अनेकदा असे अनपेक्षित वळण येते जिथे एक छोटीशी चूक किंवा एक चुकीची घटना या हसऱ्या आणि बिंधास्त चेहऱ्यांच्या आयुष्याची दिशा पूर्णपणे बदलून टाकते. आज आपण अशाच दोन विशेष मूलांकांबद्दल जाणून घेणार आहोत जे जगासाठी आनंदाचा झरा असतातपण नियतीच्या एका आघातामुळे त्यांच्या जीवनाचा पोत बदलतो..मूलांक ३कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० या तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ३ (Mulank 3) असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'गुरु' आहे. गुरुच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत सकारात्मक, प्रगल्भ आणि कमालीचे हसमुख असतात. कोणत्याही गंभीर प्रसंगात विनोदबुद्धी वापरून वातावरण हलके करणे यात त्यांचा हात कोणीच धरू शकत नाही. मात्र लोकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे ही त्यांची सर्वात मोठी कमजोरी ठरते. जेव्हा एखादी अत्यंत जवळची व्यक्ती त्यांचा मोठा विश्वासघात करते तेव्हा नेहमी हसणारा हा माणूस अचानक शांत आणि अंतर्मुख होतो. ही एकच घटना त्यांच्या मनाला इतकी खोल जखम करते की, त्यांच्या स्वभावातील तो जुना पोरखेळपणा कायमचा नाहीसा होतो.खंबीरपणा आणि राजेशाही गांभीर्य येते जे त्यांना भविष्यात अधिक यशस्वी, सुरक्षित आणि परिपूर्ण बनवते..Success Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना मिळतं खूप मोठं यश; पण हातातोंडाशी आलेल्या गोष्टीसाठी करावी लागते खूप धडपड.मूलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ या तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ५ (Mulank 5) असतो, ज्याचा स्वामी 'बुध' ग्रह आहे. हे लोक ऊर्जेचा जिवंत झरा असतात, अत्यंत चपळ, हजरजवाबी आणि कमालीचे विनोदी असतात. कोणत्याही महफिलीची जान बनणे यांना सहज जमते आणि त्यांचे हसणे संक्रामक असते. परंतु या मूलांकाची सर्वात मोठी चूक म्हणजे त्यांची अति साहसी वृत्ती आणि घाईगडबडीत घेतलेले निर्णय. आयुष्यात अचानक घडलेली एखादी मोठी आर्थिक फसवणूक किंवा अचानक आलेले कोणतेही गंभीर संकट यांच्या गतीला ब्रेक लावते. या एका चुकीच्या घटनेमुळे नेहमी हवेत विहार करणारा हा अवखळ स्वभाव एका रात्रीत कमालीचा व्यावहारिक आणि प्रचंड सावध बनतो..Love Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक जोडीदारावर करतात प्रचंड प्रेम; धोका देणं तर लांबच, जरासुद्धा दुखावत नाहीत.एका चुकीच्या घटनेमुळे या दोन्ही मूलांकांच्या आयुष्यात मोठे वादळ येत असले, तरी या धक्क्यातून सावरल्यानंतर त्यांच्यात एक थक्क करणारी परिपक्वता येते. पूर्वी जे लोक प्रत्येकासाठी आपले मन आणि दरवाजे उघडे ठेवायचे ते आता जीवनाकडे अधिक गंभीरतेने पाहू लागतात.गुरुचे ज्ञान आणि बुधाची तीक्ष्ण बुद्धी यांच्या पाठीशी असल्यामुळे ते आपल्या चुकांमधून न डगमगता शिकतात. जरी त्यांचा पूर्वीसारखा निष्पाप आणि अति हसमुख स्वभाव या घटनेमुळे थोडा कमी झाला तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक असा स्पार्क असतो जो इतर कुठेच नसतोडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.