संस्कृती

Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड हसमुख, पण एका चुकीच्या घटनेमुळे बदलून जाते त्यांचे आयुष्य

Which mulank people change after emotional shock : काही विशेष मूलांकाचे लोक हे जन्मजात हसमुख आणि आनंदी स्वभावाचे असतात. मात्र एका विश्वासघात किंवा दुर्घटनेमुळे ते अंतर्मुख आणि गंभीर होऊ शकतात
Numerology Mulank 3 and Mulank 5 bring natural cheerfulness and wit, but one life event or betrayal can turn them serious and introverted

Numerology Mulank 3 and Mulank 5 bring natural cheerfulness and wit, but one life event or betrayal can turn them serious and introverted

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

अंकशास्त्राच्या (Numerology) दुनियेत काही अंक कमालीचे रहस्यमय आणि जादूई मानले जातात. काही व्यक्ती जन्माला येतानाच एक विलक्षण आणि संमोहन करणारी ऊर्जा घेऊन येतात. त्यांच्या केवळ उपस्थितीनेच उदास वातावरणात चैतन्य पसरते. त्यांना पाहिल्यावर असे वाटते की, जणू दुःख किंवा निराशा यांच्या आयुष्याला कधी शिवलीच नसेल.

परंतु नशिबाच्या खेळात अनेकदा असे अनपेक्षित वळण येते जिथे एक छोटीशी चूक किंवा एक चुकीची घटना या हसऱ्या आणि बिंधास्त चेहऱ्यांच्या आयुष्याची दिशा पूर्णपणे बदलून टाकते. आज आपण अशाच दोन विशेष मूलांकांबद्दल जाणून घेणार आहोत जे जगासाठी आनंदाचा झरा असतातपण नियतीच्या एका आघातामुळे त्यांच्या जीवनाचा पोत बदलतो.

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