SIR voter list: देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्तींचं खुलं पत्र! SIR वरुन सुरु असलेल्या वादावर स्पष्ट केली भूमिका

Open Letter Defends SIR: देशातील ४२ निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी देशातील नागरिकांच्या नावे एक जाहीर पत्र जारी करत भारताच्या घटनात्मक संस्थांवर, विशेषतः निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायव्यवस्थेवर होत असलेल्या सातत्यपूर्ण हल्ल्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. .या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, घटनात्मक संस्थांची बदनामी करण्यासाठी कोणत्याही पुराव्याविना जाणीवपूर्वक सुनियोजित मोहीम राबवली जात असून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला कमकुवत करण्याचा हा एक धोकादायक प्रयत्न आहे..राजकीय मंचांवरून निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि न्यायालयांविरोधात अपमानास्पद भाषेचा वापर केला जात असल्याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. आरोप करणारे राजकीय पक्ष पत्रकार परिषदांमध्ये मतचोरीचे मोठे दावे करतात, परंतु न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र किंवा पुरावे सादर करण्याची वेळ येते तेव्हा ते मागे हटतात. एखादा पक्ष निवडणुकीत पराभूत झाला की इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर प्रश्न उपस्थित करतो, मात्र त्याच ईव्हीएमद्वारे मिळालेला विजय शांतपणे स्वीकारतो, असे ताशेरे या पत्रातून ओढण्यात आले आहेत..Nana Patekar Death : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे Cardiac Arrest ने निधन; हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्टमध्ये काय फरक असतो? शरीरात नेमकं काय घडतं?.'एसआयआर'वर भूमिका...मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादावरही पत्रात स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० च्या तरतुदींनुसार पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध आहे. मतदार यादीतून मृत, बनावट किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे वगळणे आणि नवीन पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे, हाच या प्रक्रियेचा एकमेव उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी या प्रक्रियेला योग्य ठरवले आहे. तरीही या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेला एका कटाचा भाग भासवून जनतेमध्ये जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 'या' महिलांनाच मिळणार 1500 रुपये? योजनेचा पुढील हप्ता हवा असेल तर लगेच करा 'हे' काम.माजी न्यायमूर्तींनी सावध करताना सांगितले की, जर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला, तर लोकशाहीसमोर एक गंभीर संकट उभे राहील. विश्वासार्हतेच्या कमतरतेमुळे रस्त्यांवर अराजकता वाढू शकते आणि या परिस्थितीचा गैरफायदा देशविरोधी घटक घेऊ शकतात. घटनात्मक संस्था या कोणत्याही एका सरकारची मक्तेदारी नसून त्या भारताच्या जनतेची संपत्ती आहेत आणि या संस्थांच्या प्रतिमेवर किंवा साखरेवर होणारा हल्ला म्हणजे थेट नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर होणारा हल्ला आहे, याची जाणीव या पत्रात करून देण्यात आली आहे.