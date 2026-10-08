देश

SIR voter list: देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्तींचं खुलं पत्र! SIR वरुन सुरु असलेल्या वादावर स्पष्ट केली भूमिका

42 Retired Judges Back Election Commission: राजकीय मंचांवरून निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि न्यायालयांविरोधात अपमानास्पद भाषेचा वापर केला जात असल्याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
SIR voter list

SIR voter list

esakal

संतोष कानडे
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Open Letter Defends SIR: देशातील ४२ निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी देशातील नागरिकांच्या नावे एक जाहीर पत्र जारी करत भारताच्या घटनात्मक संस्थांवर, विशेषतः निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायव्यवस्थेवर होत असलेल्या सातत्यपूर्ण हल्ल्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

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