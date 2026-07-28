Schools Closed in India: देशात एक लाख प्राथमिक शाळा बंद; संसदेत गाजला मुद्दा, खरी परिस्थिती नेमकी काय आहे?

Akhilesh Yadav claims: संसदेमध्ये सध्या पेपरलीकच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरु आहे. तसेच देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरुनही मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत शैक्षणिक व्यवस्थेचे विदारक वास्तव सभागृहापुढे मांडले. विशेष म्हणजे त्यांनी प्राथमिक शाळा बंद पडल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला..अखिलेश यादव यांनी संसदेत सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, देशात गेल्या १० वर्षांत सरकारने १ लाख प्राथमिक शाळा बंद केल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात बंद झालेल्या प्राथमिक शाळांची आहे. उत्तर प्रदेशात २६,३८६ शाळा बंद झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर थेट हल्ला चढवला.. ''सरकार गरीब, दलित आणि मागासवर्गीय लोक शिकून पुढे जाऊ नयेत, म्हणूनच प्राथमिक शाळांना लक्ष्य करत आहे.'' असं ते म्हणाले..Ambegaon Nagapur leopard rescue: नागापूरजवळ विहिरीत पडलेल्या चार वर्षांच्या नर बिबट्याचा थरारक बचाव; वनविभाग व ग्रामस्थांनी दिले जीवदान.वास्तव परिस्थिती काय आहे?अखिलेश यादव यांनी प्राथमिक शाळा बंद झाल्याची माहिती संसदेत देत सरकाराच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. 'न्यूज १८ हिंदी'ने दिलेल्या माहितीनुसार, ही माहिती काही अंशी बरोबरही आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला नीती आयोगाने या संदर्भात एक अहवाल जारी केला होता, ज्याचे शीर्षक 'भारतातील शालेय शिक्षण प्रणाली' असा होता. या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, गेल्या १० वर्षांत देशात जवळपास ९४ हजार सरकारी शाळा कमी झाल्या आहेत.मात्र, यामध्ये शाळा 'बंद' झाल्याचा उल्लेख नाही, तर शाळा 'कमी' झाल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, २०१४-१५ मध्ये सरकारी शाळांची संख्या ११.०७ लाख होती, जी २०२४-२५ मध्ये घटून १०.१३ लाख इतकी राहिली आहे. शाळांच्या या कमतरतेचे मुख्य कारण शाळांचे विलीनीकरण आणि पुनर्रचना हे सांगण्यात आले आहे..Leopard Attacks: अवसरी बुद्रुकमध्ये बिबट्याचा दुचाकीस्वारांवर सलग हल्ला; पशुवैद्यकीय अधिकारी थोडक्यात बचावले, ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर वनविभागाचा तातडीने पिंजरा.या अहवालात एकीकडे सरकारी शाळा कमी झाल्याची माहिती दिली असताना, दुसरीकडे खाजगी शाळांच्या संख्येत मात्र वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. अहवालानुसार २०१४-१५ मध्ये देशात सुमारे २.८८ लाख खाजगी शाळा होत्या, ज्यांची संख्या आता वाढून ३.३९ लाख झाली आहे.अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, २०१४-१५ मध्ये एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या २६.९५ कोटी होती, जी १० वर्षांत घटून २४.६९ कोटींवर आली आहे. यामध्ये उच्च प्राथमिक वर्गातून माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दराचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, जो १० वर्षांत ९१.५८ टक्क्यांवरून घसरून ८६.६ टक्क्यांवर आला आहे. हीच खरी परिस्थिती असल्याचं समोर आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.