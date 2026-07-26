पुरात वाहून गेला हत्ती! नागालँडमधून १०० किमी दूर पोहोचला आसामला, वनविभागाच्या प्रयत्नामुळे वाचला जीव

आसाममध्ये पावसानं थेमान घातलं असून महापुरानं हाहाकार उडाला आहे. महापुरानं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. आतापर्यंत ६० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पुराचा फटका वन्य प्राण्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. पुरात नागालँडच्या पर्वतांमधून वाहून एक पाळीव हत्ती आसामपर्यंत पोहोचला. वनविभागाच्या पथकाने वेळेत बचावकार्य राबवत हत्तीला बाहेर काढलं. आता त्या हत्तीवर उपचार केले जात आहेत. Assam Floods Elephant Rescued After Drifting 100 Km.आसामचे वनमंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी शनिवारी सांगितलं की, हत्ती नागालँडच्या नामसांग परिसरात पुराच्या वेगवान प्रवाहामुळे वाहून आला होता. ब्रह्मपुत्रा नदीची उपनदी दिखौमधून आसामच्या शिवसागर जिल्ह्यातील बिहुबोर इथंपर्यंत तो पोहोचला..अर्थमंत्री रुपयावर बोलेनात, राजनाथ देशाऐवजी धर्मेंद्रच्या संरक्षणाला, तर खड्डामंत्री...; ठाकरेंचा मोदींच्या मंत्र्यांना टोमणा.शुक्रवारी वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या टीमने एकत्रित मोहिम राबवत हत्तीला सुखरुप बाहेर काढलं. सध्या त्याची डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली काळजी घेतली जात आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपचार करण्यात येत आहेत..वनमंत्री म्हणाले की, सरकारने पुराच्या या आपत्तीत जनतेसह प्राण्यांचीही काळजी घेतलीय. आपत्तीचा फटका वन्य आणि पाळीव प्राण्यांनाही बसलाय. त्यांची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. आपत्तीत प्रत्येक जीव महत्त्वाचा आहे. आमचं पथक वेळेत सर्व मदत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे..आसाममध्ये अद्यापही पूरस्थिती कमी झालेली नाही. अनेक भागात पाण्याची पातळी जास्त आहे. अनेक जिल्हे पाण्याखाली आहेत. आतापर्यंत ६० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ९ जिल्ह्यात ७ लाखांहून अधिक नागरिकांना या पुराचा फटका बसला आहे. प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर बचावकार्य सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.