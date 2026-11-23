योगगुरू रामदेव बाबा यांनी कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. जमशेदपूरमध्ये आयोजित महिला पतंजली योग समितीच्या प्रांतीय महासंमेलनात बोलताना रामदेव बाबा यांनी धीरेंद्र शास्त्री यांचा थेट नामोल्लेख न करता, त्यांच्या कथित वक्तव्यांचा आणि प्रेतबाधा दरबाराचा उल्लेख करत निशाणा साधला आहे. यावेळी त्यांनी ‘बावळे’, ‘पाखंडी’ आणि ‘धूर्त’ असे शब्द वापरले. तसेच महिलांनी अशा कथावाचकांपासून सावध राहावे, असे आवाहन केले..रामदेव बाबा म्हणाले की, काही लोकांनी वेद, उपनिषद, कुराण, रामायण, महाभारत यांचा अभ्यास केलेला नसतो. त्यांना संविधान आणि लोकशाहीचीही पुरेशी माहिती नसते. तरीही ते धर्म आणि सनातनच्या नावाखाली मोठमोठी वक्तव्ये करतात. हिंदू धर्म वाचवण्याची भाषा करणाऱ्यांनी आधी स्वतःला सावरावे, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली..Baba Ramdev Kangana Ranaut : बाबा रामदेव यांचा कंगना रणौतवर पलटवार; म्हणाले, ‘अशा लोकांबद्दल टिप्पणी करायची नाही’.धर्माच्या नावाखाली लोकांना भडकवणे आणि अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणे चुकीचे असल्याचेही रामदेव बाबा यांनी सांगितले. प्रेतबाधा दूर करण्याच्या नावाखाली काही जण लोकांची दिशाभूल करतात, असा आरोप त्यांनी केला. केस विस्कटून, अंगाला झटके देऊन आणि पाणी शिंपडून भूतबाधा दूर झाल्याचा दावा केला जातो, असे सांगत त्यांनी अशा प्रकारांवर प्रश्न उपस्थित केले. या अंधश्रद्धेचा सर्वाधिक फटका महिला, माता आणि मुलींना बसतो, असेही ते म्हणाले..देवी-देवतांची तुलना करण्यावरूनही रामदेव बाबा यांनी नाराजी व्यक्त केली. राम महान आणि कृष्ण वेगळे, अशा प्रकारची तुलना करणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. अशा वक्तव्यांमुळे धार्मिक भावना दुखावतात. देवतांचा आदर राखताना मर्यादा पाळली पाहिजे; विनोद किंवा थट्टेच्या नावाखालीही त्यांचा अनादर होता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले..पुढे बोलताना रामदेव बाबा म्हणाले की, वैयक्तिक पातळीवर समजावून सांगूनही काही जण ऐकत नसतील, तर समाजासमोर त्यांना जाब विचारणे गरजेचे ठरते. सनातनच्या नावाखाली ढोंग, पाखंड आणि आडंबर खपवून घेतले जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. हा कार्यक्रम महिला पतंजली योग समिती, पूर्व सिंहभूमच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता. रामदेव यांनी धार्मिक विषयांवर बोलताना अभ्यास आणि विवेक महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. धर्माचा भाग पुढे करून लोकांना उत्तेजित करणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते..Baba Ramdev Tips: केस गळती थांबवा! बाबा रामदेव यांच्या नैसर्गिक टिप्स फॉलो करा.रामदेव बाबा यांनी धीरेंद्र शास्त्री यांच्या वक्तव्याचाही संदर्भ दिला. राम आणि कृष्ण यांची तुलना केल्याचे सांगत त्यांनी आक्षेप घेतला. संबंधित व्यक्तीने माफी मागितली आणि बांके बिहारी मंदिरात दर्शन घेतले, तरी आधीचे विधान असल्याचे रामदेव म्हणाले. धार्मिक व्यासपीठावरून बोलणाऱ्यांनी शब्द जपून वापरावेत आणि समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.