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Bagh Print: मध्य प्रदेश फिरताना 'या' गावाला नक्की भेट द्या; ४०० वर्षांची कला आजही जिवंत, 'बाघ प्रिंट' नेमकी काय आहे?

Origins of Bagh Print in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशातील ४०० वर्षांची पारंपरिक ‘बाघ प्रिंट’ ही नैसर्गिक रंगांनी बनलेली पर्यावरणपूरक ब्लॉक प्रिंटिंग कला असून तिला GI Tag मिळाला आहे.
Bagh Print

Bagh Print

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारताचे हृदय मानले जाणारे मध्य प्रदेश हे केवळ अथांग किल्ले आणि प्राचीन मंदिरांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर ते अनन्यसाधारण लोककला आणि हस्तकलेचे एक जिवंत दालन आहे. येथील मातीत अशा अनेक कला रुजल्या आहेत, ज्या आपल्या सौंदर्यासोबतच सदियों जुना इतिहास जपत आहेत.

यातीलच एक पर्यावरणपूरक आणि फॅशन जगताला भुरळ घालणारी बेजोड कला म्हणजे 'बाघ प्रिंट' (Bagh Print)! आजच्या आधुनिक युगात जिथे 'सस्टेनेबल फॅशन'ची (Sustainable Fashion) चर्चा होते, तिथे मध्य प्रदेशची ही पारंपारिक कला संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श बनली आहे.

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