Bagh Print: मध्य प्रदेश फिरताना 'या' गावाला नक्की भेट द्या; ४०० वर्षांची कला आजही जिवंत, 'बाघ प्रिंट' नेमकी काय आहे?

भारताचे हृदय मानले जाणारे मध्य प्रदेश हे केवळ अथांग किल्ले आणि प्राचीन मंदिरांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर ते अनन्यसाधारण लोककला आणि हस्तकलेचे एक जिवंत दालन आहे. येथील मातीत अशा अनेक कला रुजल्या आहेत, ज्या आपल्या सौंदर्यासोबतच सदियों जुना इतिहास जपत आहेत. यातीलच एक पर्यावरणपूरक आणि फॅशन जगताला भुरळ घालणारी बेजोड कला म्हणजे 'बाघ प्रिंट' (Bagh Print)! आजच्या आधुनिक युगात जिथे 'सस्टेनेबल फॅशन'ची (Sustainable Fashion) चर्चा होते, तिथे मध्य प्रदेशची ही पारंपारिक कला संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श बनली आहे..एक गाव, एक नदी आणि ४०० वर्षांची परंपराबाघ प्रिंटचा उगम आणि इतिहास मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील 'बाघ' या एका लहानशा गावाशी जोडलेला आहे. हे गाव एका स्थानिक नदीच्या काठावर वसलेले असून, या नदीच्या नावावरूनच या कलेचे नाव 'बाघ प्रिंट' पडले.इतिहासकारांच्या मते, सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी इथला इतिहास सुरू झाला, जेव्हा सिंध प्रांतातून (आताचा पाकिस्तान) 'खत्री' (Khatri) समुदायाचे कुशल कारागीर या भागात येऊन स्थायिक झाले. त्यांनी आपल्यासोबत आणलेली ब्लॉक प्रिंटिंगची कला येथील निसर्गाशी एकरूप केली..लोखंडी खिळे आणि फुलांपासून बनतात नैसर्गिक रंगबाघ प्रिंटची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात वापरले जाणारे पूर्णपणे नैसर्गिक रंग आणि लाकडाच्या नक्काशीदार ठशांची (Wood Blocks) जादू!रंगांची निर्मिती: या प्रिंटिंगमध्ये प्रामुख्याने पांढऱ्या कापडावर लाल आणि काळा रंग उकरला जातो. हे रंग बनवण्यासाठी कोणतेही रासायनिक घटक वापरले जात नाहीत, तर नैसर्गिक फळे, फुले आणि अगदी जुन्या लोखंडी खिळ्यांचा वापर करून काळा रंग तयार केला जातो. धार जिल्ह्यातील आदिवासी जमातींमध्ये या रंगांना मोठे सांस्कृतिक महत्त्व आहे.नदीच्या पाण्याचे रहस्य: कापडावर आधी विशेष नैसर्गिक प्रक्रियेने संस्कार केले जातात, मग हाताने ब्लॉक प्रिंटिंग होते. शेवटी, हे कापड नदीच्या वाहत्या पाण्यात धुतले जाते. असे मानले जाते की, या नदीच्या पाण्यात असलेल्या विशिष्ट खनिजांमुळे (Minerals) बाघ प्रिंटच्या रंगांना एक वेगळीच चमक आणि दीर्घकाळ टिकणारा टिकाऊपणा मिळतो..Raj Thackeray: देश मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर... पर्यावरण बदलामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बसणार फटका; राज ठाकरेंचा गंभीर इशारा.निसर्गाचा आदर करणारी पर्यावरणपूरक कलाबाघ प्रिंट हे सस्टेनेबल फॅशनचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. यात कोणतीही यंत्रे (मशीन्स) किंवा घातक केमिकल्स वापरली जात नसल्याने ही कला पर्यावरणासाठी पूर्णपणे अनुकूल (Eco-friendly) आहे. येथील कारागिरांसाठी हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून एका अभिमानास्पद संस्कृतीचे जतन आहे. या साड्या आणि कपड्यांवर प्रामुख्याने निसर्गातून प्रेरित असणारे डिझाईन्स जसे की, 'झेंडू फूल' आणि नारळाची जाळी, पाने आणि ऐतिहासिक इमारतींची नक्षी पाहायला मिळते..पर्यटकांसाठी राजेशाही गिफ्ट आणि 'GI Tag'बाघ प्रिंटच्या या अद्भूत आणि अद्वितीय वैशिष्ट्यामुळे साल २००८ मध्ये या कलेला ‘जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग’ देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. आज मध्य प्रदेशात येणारा प्रत्येक पर्यटक येथील स्थानिक बाजारातून बाघ प्रिंटच्या साड्या, दुपट्टे, स्टोल, बेडशीट्स आणि कुशन कव्हर्सची खरेदी आवर्जून करतो.उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांच्या हंगामात आणि बदलत्या फॅशन ट्रेंडमध्ये या सुती, हलक्या आणि पर्यावरणपूरक बाघ प्रिंटच्या कपड्यांना आंतरराष्ट्रीय फॅशन शोमध्येही मोठी पसंती मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.