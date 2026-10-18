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Car Accident : दुर्गा मंदिरासमोर व्हिडिओ पाहात बसलेल्या ७ जणांना कारने चिरडले, ३ जण जागीच ठार; अर्ध्या रात्री भीषण अपघाताचा थरार

Durga Temple : आरतीनंतर ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या कडेला टेंट/स्क्रीनची व्यवस्था करून व्हिडिओ पाहत होते; त्यावेळी गौरा चौराह्याकडून येणारी कार नियंत्रणाबाहेर गेली. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असून चार जण गंभीर जखमी झाले.
Balrampur Car Accident Near Durga Temple

Balrampur Car Accident Near Durga Temple

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Balrampur Car Accident Near Durga Temple : उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर जिल्ह्यात भरधाव कारने रस्त्याच्या कडेला बसून व्हिडिओ पाहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या समूहाला धडक दिल्याची घटना घडली आहे. या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असून, चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शनिवारी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास चारनागाहिया-बेल्हा गावात दुर्गा मंदिरासमोर हा अपघात झाला. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी बहराइच येथे हलवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे.

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