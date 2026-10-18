Car Accident : दुर्गा मंदिरासमोर व्हिडिओ पाहात बसलेल्या ७ जणांना कारने चिरडले, ३ जण जागीच ठार; अर्ध्या रात्री भीषण अपघाताचा थरार

Balrampur Car Accident Near Durga Temple : उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर जिल्ह्यात भरधाव कारने रस्त्याच्या कडेला बसून व्हिडिओ पाहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या समूहाला धडक दिल्याची घटना घडली आहे. या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असून, चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शनिवारी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास चारनागाहिया-बेल्हा गावात दुर्गा मंदिरासमोर हा अपघात झाला. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी बहराइच येथे हलवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे. .दुर्गा मंदिरासमोर ग्रामस्थांना कारची धडकमिळालेल्या माहितीनुसार, दुर्गा मंदिरात आरती झाल्यानंतर काही ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या कडेला स्क्रीन लावून व्हिडिओ पाहण्याची व्यवस्था केली होती. यावेळी अनेक ग्रामस्थ एकत्र बसून व्हिडिओ पाहत होते. दरम्यान, गौरा चौराहाच्या दिशेने जाणारी एक भरधाव कार चालकाच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आणि थेट ग्रामस्थांच्या समूहावर धडकली. या धडकेत अनेक जण गंभीर जखमी झाले. .एक्सप्रेस वेवर मृत्यूचं तांडव! भाविकांच्या ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात; ८ जणांचा मृत्यू, १५ जण जखमी.अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. ग्रामस्थांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनीही घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्य सुरू केले..चालक नशेत असल्याचा संशयया घटनेबाबत सर्कल ऑफिसर अभिषेक सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त कार जप्त करण्यात आली असून चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, चालक नशेत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..दोघांची प्रकृती चिंताजनकजखमींना सुरुवातीला जिल्हा मेमोरियल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना बहराइच येथे हलवण्यात आले. इतर जखमींवरही उपचार सुरू आहेत. या अपघातामुळे मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.