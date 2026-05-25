Doctor Death Case : वैद्यकीय क्षेत्राला हादरवून टाकणारी घटना! कर्करोगामुळे 79 वर्षीय नामांकित डॉक्टरने स्वतःवर गोळी झाडून संपवलं आयुष्य; पाहा काय घडलं?

बेळगाव : शहरातील वैद्यकीय क्षेत्राला हादरवून टाकणारी घटना बेळगावात घडली आहे. ज्येष्ठ डॉक्टर दिनेश लक्ष्मण भटकळ (वय ७९, मूळचे रा. अंकोला, जि. कारवार व सध्या रा. गोडसेवाडी, पहिला क्रॉस, टिळकवाडी, बेळगाव) यांनी परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचे समोर आले (Belagavi doctor end life due to cancer pain) आहे..फुफ्फुसाच्या चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगाच्या असह्य वेदनांमुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी टिळकवाडी परिसरातील गोडसेवाडी पहिल्या क्रॉसमधील कृपा निवास येथे घडली. या प्रकरणाची नोंद टिळकवाडी पोलिसात आज (ता. २२) करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत डॉ. दिनेश भटकळ हे गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चौथ्या टप्प्यातील फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने त्रस्त होते. आजारामुळे त्यांना तीव्र शारीरिक वेदना होत होत्या. शुक्रवारी सकाळी सुमारे ७.१० वाजण्याच्या सुमारास डॉ. भटकळ यांनी त्यांच्या बेडरूमलगतच्या बाल्कनीत स्वतःच्या नावावरील परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली.गोळीचा आवाज ऐकून कुटुंबीय धावून आले असता, ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. त्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली..घटनास्थळी टिळकवाडी पोलिसांनी भेट देऊन पंचनामा केला. यासंदर्भात त्यांचे पुत्र अभिजित दिनेश भटकळ (४२, रा. गोडसेवाडी, पहिला क्रॉस, टिळकवाडी, बेळगाव) यांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार वडिलांच्या मृत्यूबाबत कोणताही संशय नसल्याचे नमूद केले आहे..मागील काही दिवसांपासून डॉ. दिनेश भटकळ आजारी होते. आजारपणाला कंटाळून त्यांनी स्वतःवर रिव्हॉल्व्हरद्वारे गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेबाबत एफएसएल पथकाला माहिती दिली असून, त्यांच्याकडून घटनास्थळाची तपासणी केली जाणार आहे.-एन. व्ही. बरमनी, पोलिस उपायुक्त, बेळगाव.