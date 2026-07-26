पेपर लीक आंदोलनानंतर दिल्लीत E20 इंधन धोरणाविरोधात टॅक्सी संघटनांचा एल्गार; 4 ऑगस्टला संसद मार्चची घोषणा!

देशात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) वापराच्या धोरणाविरोधात आता टॅक्सी चालक आणि वाहतूक व्यावसायिकांनी मोठे आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू केली आहे. जंतर-मंतर येथे 36 दिवस चाललेल्या विद्यार्थी आणि GenZ आंदोलनानंतर आता E20 इंधनाच्या वापराबाबत वाढत्या नाराजीचे रूपांतर आंदोलनात होत असून, दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने 4 ऑगस्ट रोजी संसद मार्च करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट (AITP) असलेल्या टॅक्सी चालक आणि ट्रान्सपोर्टर्सचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे..E20 इंधनामुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा दावाशुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष संजय सम्राट आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी वाहतूक व्यावसायिकांच्या अडचणी मांडल्या. आंदोलनाचे प्रतीक म्हणून त्यांनी हातात ऊस धरला होता.यावेळी संजय सम्राट यांनी E20 इंधनामुळे वाहनचालक आणि वाहनमालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत आहे, तसेच इंजिनच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च वाढत आहे. विशेषतः 2015 पूर्वी तयार झालेली बहुतांश वाहने E20 इंधनासाठी योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हे इंधन प्रामुख्याने नव्या मॉडेलच्या वाहनांसाठीच अनुकूल असल्याचा त्यांचा दावा आहे..पूर्ण किंमत मोजूनही ग्राहकांना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का दिले जाते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच या धोरणाचा स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वैज्ञानिक पद्धतीने आढावा घेण्याची मागणी केली. या प्रक्रियेत वाहनमालक, ग्राहक हक्क संघटना, वाहन उत्पादक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचीही त्यांनी भूमिका मांडली..वेगमर्यादा आणि स्क्रॅपेज धोरणावरही आक्षेपसंघटनेचे सदस्य जितेंद्र बॉबी यांनी व्यावसायिक पर्यटन वाहनांसाठी लागू असलेल्या ताशी 80 किलोमीटर वेगमर्यादेवर तीव्र आक्षेप घेतला. आधुनिक एक्सप्रेसवे आणि महामार्गांवर खासगी वाहनांना अधिक वेगाने प्रवासाची परवानगी असताना, ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट असलेल्या व्यावसायिक टॅक्सी आणि बसांवर 80 किमी प्रतितासची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. याचा व्यवसाय, वेळेचे नियोजन आणि ग्राहकांच्या समाधानावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..What is the E20 Petrol Mandate 2026? पेट्रोलचे नियम बदलणार! तुमच्या गाडीत 'हे' इंधन भरण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, अन्यथा....ट्रान्सपोर्टर्सच्या सहा प्रमुख मागण्याया आंदोलनाद्वारे संघटनेने सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये E20 धोरणाचा स्वतंत्र तांत्रिक आणि वैज्ञानिक आढावा घेणे, वाहनांमध्ये अनिवार्य करण्यात आलेल्या पॅनिक बटन आणि व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) प्रणालीच्या अंमलबजावणीची आणि त्यातील कथित अनियमिततेची चौकशी करणे, व्यावसायिक पर्यटन वाहनांसाठी असलेल्या 80 किमी प्रतितास वेगमर्यादेचा पुनर्विचार करणे, जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपेज धोरणाचा फेरआढावा घेणे, BS-IV डिझेल टुरिस्ट वाहनांवरील निर्बंध शिथिल करणे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील जास्तीच्या टोल शुल्कात कपात करणे या मागण्यांचा समावेश आहे..4 ऑगस्टचा संसद मार्च शांततापूर्ण असल्याचा दावासंजय सम्राट यांनी 4 ऑगस्ट रोजी होणारा संसद मार्च पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि गैर-राजकीय स्वरूपाचा असेल, असे स्पष्ट केले. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी या आंदोलनाचा संबंध नसून, हे व्यावसायिक वाहनचालक आणि वाहनमालकांच्या अस्तित्वाशी संबंधित आंदोलन असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व संबंधित घटकांशी सकारात्मक संवाद साधून या प्रश्नांवर तोडगा काढावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.याशिवाय देशभरातील टॅक्सी, कॅब आणि ट्रक संघटनांनीही या संसद मार्चमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले असून, या आंदोलनात हजारो चालक सहभागी होतील, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे..''E20 पेट्रोलमुळे जुन्या गाड्यांचेही नुकसान होत नाही'', 'इथेनॉल'वरुन उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर संसदेत सविस्तर उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.