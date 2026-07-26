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पेपर लीक आंदोलनानंतर दिल्लीत E20 इंधन धोरणाविरोधात टॅक्सी संघटनांचा एल्गार; 4 ऑगस्टला संसद मार्चची घोषणा!

Delhi Taxi Associations Announce August 4 Parliament March Against E20 Fuel Policy : दिल्लीतील टॅक्सी संघटनांनी E20 इंधन धोरण, वेगमर्यादा आणि स्क्रॅपेज धोरणाविरोधात 4 ऑगस्ट रोजी संसद मार्चची घोषणा केली.
E20

E20

esakal

Sandip Kapde
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देशात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) वापराच्या धोरणाविरोधात आता टॅक्सी चालक आणि वाहतूक व्यावसायिकांनी मोठे आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू केली आहे. जंतर-मंतर येथे 36 दिवस चाललेल्या विद्यार्थी आणि GenZ आंदोलनानंतर आता E20 इंधनाच्या वापराबाबत वाढत्या नाराजीचे रूपांतर आंदोलनात होत असून, दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने 4 ऑगस्ट रोजी संसद मार्च करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट (AITP) असलेल्या टॅक्सी चालक आणि ट्रान्सपोर्टर्सचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.

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E20 petrol controversy