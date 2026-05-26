Wellness Destination: अयोध्या, काशी अन् मथुरेत बनणार वर्ल्ड क्लास 'वेलनेस डेस्टिनेशन'! पर्यटनासोबत रोजगाराला मिळणार मोठी गती

उत्तर प्रदेशला पारंपरिक वैद्यकीय सेवा आणि जागतिक दर्जाचे आरोग्य केंद्र (Wellness Destination) बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. रविवारी आयुष विभागाच्या (Ayush Department) उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात 'आयुष हेल्थ अँड वेलनेस नीती-२०२६' (Ayush Health and Wellness Policy 2026) अत्यंत प्रभावीपणे लागू करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. .उत्तर प्रदेशला केवळ आजारांवर उपचार करणाऱ्या राज्यापुरते मर्यादित न ठेवता, आता आयुष, योग, पंचकर्म, निसर्गोपचार (Naturopathy) आणि आधुनिक वेलनेस सेवांचा मेळ घालून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रमुख आरोग्य पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे..या नवीन धोरणामुळे उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना आणि येथे येणाऱ्या पर्यटकांना अनेक मोठे फायदे मिळणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, युपीचा आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा, आयुर्वेद व योगाची प्राचीन परंपरा आणि राज्यातील धार्मिक पर्यटन सर्किट यांना थेट आयुष वेलनेस सेक्टरशी जोडले जाईल. वाराणसी (काशी), अयोध्या आणि मथुरा यांसारख्या प्रमुख धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या आसपास 'वेलनेस आणि हिलिंग' (Healing) आधारित पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर विकसित केले जाणार आहे..यामुळे भाविकांना दर्शनासोबतच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेता येईल. सध्या राज्यात ३,९५३ आयुष आरोग्य केंद्रे, १,०३४ आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, २२५ योग वेलनेस सेंटर्स आणि १९ आयुष वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत, ज्यांचा विस्तार आता अधिक आधुनिक पद्धतीने केला जाईल.या धोरणांतर्गत पीपीपी (PPP - Public Private Partnership) मॉडेलच्या माध्यमातून अत्याधुनिक आयुष वेलनेस सेंटर्स, १०० खाटांची (Beds) एकात्मिक आयुष रुग्णालये आणि प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील. या केंद्रांमध्ये पंचकर्म, योग, निसर्गोपचार यासोबतच डिजिटल हेल्थ सेवा आणि संशोधनाला (Research) प्राधान्य दिले जाईल..या क्षेत्रात 'वेलनेस इकॉनॉमी'ला (Wellness Economy) चालना देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले जात आहे. गुंतवणूकदारांना 'सिंगल विंडो सिस्टम'द्वारे (एकल खिडकी प्रणाली) तात्काळ मंजुरी दिली जाईल. तसेच, या प्रस्तावित धोरणात गुंतवणूक आधारित सबसिडी, व्याज सवलत, स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..सामान्य रुग्णांना उत्तम दर्जाचे उपचार मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मिर्झापूर, गोंडा, मेरठ, आग्रा आणि बस्ती या ५ प्रमुख मंडळांमध्ये 'एकात्मिक आयुष महाविद्यालये' (Integrated Ayush Medical Colleges) स्थापन करण्याचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, गोरखपूर येथील 'महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यापीठा'मध्ये कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची (Faculty) भरती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून, या विद्यापीठाला पारंपरिक चिकित्सा पद्धतींचे जागतिक दर्जाचे 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' म्हणून विकसित केले जाईल.या नव्या धोरणामुळे उत्तर प्रदेशात आरोग्य सुधारण्यासोबतच, लाखो तरुण आणि महिलांना थेट वैद्यकीय आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहेत.