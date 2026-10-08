Pocso News : फेसबुकवरील मैत्री पडली महागात ! हॉटेलमध्ये बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

अलीगड : फेसबुकवर झालेली ओळख एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला चांगलीच महागात पडली. सोशल मीडियावरून मैत्री झालेल्या तरुणाने मुलीला भेटण्यासाठी हॉटेलमध्ये बोलावले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर हॉटेलच्या संचालकानेही तिला खोलीत डांबून ठेवत धमकावले आणि तिच्यावर अत्याचार केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून संबंधित हॉटेलही बंद करण्यात आले आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी बुलंदशहर जिल्ह्यातील डिबाई परिसरातील एका गावातील रहिवासी असून ती इयत्ता आठवीत शिकते. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिची अलीगडमधील सलमान नावाच्या तरुणाशी ओळख झाली होती..बुधवारी सलमानने फोन करून मुलीला क्वार्सी चौकात बोलावले. तेथून तो तिला ओझोन सिटी रोडवरील एका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला. आरोपानुसार, हॉटेलच्या खोलीत त्याने मुलीवर अत्याचार केला. त्यानंतर तो तिला खोलीतच सोडून तेथून निघून गेला..Monsoon Update : हवामानात अचानक मोठा उलटफेर! ३० हून अधिक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा; वाचा सविस्तर.यानंतर हॉटेलच्या संचालकाने मुलीला खोलीत डांबून ठेवले. तिला धमकावत तिच्यावरही अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. काही वेळाने मुलगी कशीतरी हॉटेलमधून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाली. तिने रस्त्यात एका महिलेला आपल्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली..माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू करून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू असून अल्पवयीन मुलीच्या जबाबाच्या आधारे कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता संबंधित हॉटेलही बंद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.