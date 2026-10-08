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Pocso News : फेसबुकवरील मैत्री पडली महागात ! हॉटेलमध्ये बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

फेसबुकवरून मैत्री झालेल्या १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला हॉटेलमध्ये बोलावून अत्याचार केल्याचा आरोप; तरुणासह हॉटेल संचालकाला अटक.
A 15-year-old girl was allegedly sexually assaulted at a hotel in Aligarh after being lured there by a man she met through Facebook.

A 15-year-old girl was allegedly sexually assaulted at a hotel in Aligarh after being lured there by a man she met through Facebook.

esakal
विनयन वाघमारे
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अलीगड : फेसबुकवर झालेली ओळख एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला चांगलीच महागात पडली. सोशल मीडियावरून मैत्री झालेल्या तरुणाने मुलीला भेटण्यासाठी हॉटेलमध्ये बोलावले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर हॉटेलच्या संचालकानेही तिला खोलीत डांबून ठेवत धमकावले आणि तिच्यावर अत्याचार केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून संबंधित हॉटेलही बंद करण्यात आले आहे.

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