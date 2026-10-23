Global Cyber Security: जगभरातील संकेतस्थळे हॅक होण्याचा धोका; जपान, अमेरिकेकडून तातडीचा इशारा; संगणक यंत्रणांमध्ये घुसखोरी शक्य

टोकियो : जगभरातील संकेतस्थळांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या ‘पीएचपी’ या प्रोग्रॅमिंग भाषेतील दोन गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. या त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन हॅकर्सना संकेतस्थळांच्या यंत्रणांमध्ये दूरस्थपणे घुसखोरी करता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जपानच्या पंतप्रधान सानाए तकाइची यांनी सर्व संबंधित संस्थांना तातडीने सुरक्षेची तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेतील राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था (एनएसए) आणि तपास संस्था ‘एफबीआय’ यांनीही या संदर्भात इशारा दिला आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.‘पीएचपी’ ही संकेतस्थळे आणि ‘वेब ॲप्लिकेशन्स’ तयार करण्यासाठी; तसेच चालविण्यासाठी वापरली जाणारी ‘प्रोग्रॅमिंग’ भाषा आहे. तिच्यातील दोन गंभीर त्रुटी दूर करण्यासाठी सुरक्षा अद्ययावत आवृत्ती (सिक्युरिटी अपडेट) जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जगभरातील संकेतस्थळांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्था यंत्रणा सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत..जपानच्या पंतप्रधान ताकाइची यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडियावरून सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या संकेतस्थळांची तपासणी करण्याचे आवाहन केले. संबंधित संकेतस्थळांमध्ये ‘पीएचपी’चा वापर होत असल्यास, सुरक्षा अद्ययावत आवृत्ती उपलब्ध होताच ती लागू करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...अमेरिकेची दक्षताअमेरिकेच्या ‘एफबीआय’च्या सायबर विभागानेही या त्रुटींमुळे हॅकर्सना संगणक यंत्रणांमध्ये घुसखोरी करून संवेदनशील माहिती आणि नेटवर्कवर ताबा मिळविण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. संबंधित त्रुटींना ‘सीव्हीई-२०२६-१०९६१८’ आणि ‘सीव्हीई-२०२६-१०९६१९’ असे क्रमांक देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.