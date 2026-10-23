देश

Global Cyber Security: जगभरातील संकेतस्थळे हॅक होण्याचा धोका; जपान, अमेरिकेकडून तातडीचा इशारा; संगणक यंत्रणांमध्ये घुसखोरी शक्य

Japan and US Warn of Possible Intrusions Into Computer Systems: जपान-अमेरिकेचा जगाला इशारा; वेबसाइट्स आणि संगणक यंत्रणा सायबर हल्ल्यांच्या निशाण्यावर?
Japan and US Cyber Security Warning Raises Fears of Global Website Hacking and Unauthorized Access to Computer Systems Worldwide

Japan and US Cyber Security Warning Raises Fears of Global Website Hacking and Unauthorized Access to Computer Systems Worldwide

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टोकियो : जगभरातील संकेतस्थळांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या ‘पीएचपी’ या प्रोग्रॅमिंग भाषेतील दोन गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. या त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन हॅकर्सना संकेतस्थळांच्या यंत्रणांमध्ये दूरस्थपणे घुसखोरी करता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जपानच्या पंतप्रधान सानाए तकाइची यांनी सर्व संबंधित संस्थांना तातडीने सुरक्षेची तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेतील राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था (एनएसए) आणि तपास संस्था ‘एफबीआय’ यांनीही या संदर्भात इशारा दिला आहे.

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