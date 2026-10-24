Latest Marathi News Live Update : कथित ऑडिओ क्लिपवर भाजप -शिवसेना आमनेसामने; उदय सामंत काय म्हणाले?, पदवीधरवरही भाष्य

Latest Marathi News Live Update : कथित ऑडिओ क्लिपवर भाजप -शिवसेना आमनेसामने; उदय सामंत काय म्हणाले?, पदवीधरवरही भाष्यLive Update Marathi News : रामदास भाई हे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांचा काही गैरसमज झाला असेल तर प्रसाद लाड दूर करतील. क्लिपची फॉरेन्सिक चौकशी केली जाणार असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. आरोप प्रत्यारोपातून फार काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. माझी मुख्यमंत्री होण्याची अजिबात इच्छा नाही. ज्यांनी मला आमदार केले, मंत्री केले त्यांच्या शब्दाच्या त्यांच्या पुढे कधीही जाणार नाही. आज पाच विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचं मतदान पार पडलं. पुणे शिक्षक भाजपने लढवलेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.