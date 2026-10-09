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MP OBC Reservation : मोठी बातमी! मध्य प्रदेशात 27 टक्के OBC आरक्षणाला उच्च न्यायालयाचा नकार; 14 टक्के आरक्षण कायम, रखडलेल्या 13 टक्के जागा भरण्याचेही निर्देश

Madhya Pradesh High Court Verdict on 27% OBC Reservation : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला मनाई केली असून १४ टक्के आरक्षण कायम ठेवले. रखडलेल्या १३ टक्के पदांवरील नियुक्त्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
Why the Court Retained 14% OBC Reservation

Why the Court Retained 14% OBC Reservation

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Madhya Pradesh 27 percent OBC reservation case decision : मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मनाई करत ओबीसींसाठी सध्या १४ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आहे. तसेच, आरक्षणाच्या वादामुळे रखडलेल्या १३ टक्के पदांवरील नियुक्त्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

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