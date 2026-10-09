MP OBC Reservation : मोठी बातमी! मध्य प्रदेशात 27 टक्के OBC आरक्षणाला उच्च न्यायालयाचा नकार; 14 टक्के आरक्षण कायम, रखडलेल्या 13 टक्के जागा भरण्याचेही निर्देश

Madhya Pradesh 27 percent OBC reservation case decision : मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मनाई करत ओबीसींसाठी सध्या १४ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आहे. तसेच, आरक्षणाच्या वादामुळे रखडलेल्या १३ टक्के पदांवरील नियुक्त्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत..या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि विनय सराफ यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांचा विचार केला..आरक्षणाची निर्धारित मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यात सरकारला यश आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, ओबीसी समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत २७ टक्के आरक्षणाची मागणी फेटाळली..१४ टक्के आरक्षणानुसार नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशउच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मध्य प्रदेशात ओबीसी समाजासाठी १४ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. आरक्षणाच्या कायदेशीर वादामुळे १३ टक्के राखीव पदांवरील नियुक्त्या प्रलंबित होत्या. या पदांवरील नियुक्त्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे रखडलेली नियुक्ती प्रक्रिया मार्गी लागण्याची शक्यता आहे..यापूर्वी नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना दिलासा२७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचा परिणाम यापूर्वी नियुक्त झालेल्या उमेदवारांवर होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या सुरक्षित राहणार आहेत. मार्च २०१९ ते २९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत झालेल्या संबंधित नियुक्त्यांना या निर्णयामुळे धक्का बसणार नाही..त्यामुळे एकीकडे मध्य प्रदेशातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीला मोठा धक्का बसला असला, तरी दुसरीकडे यापूर्वी नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारला प्रलंबित १३ टक्के पदांवरील नियुक्ती प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.