Martyr Compensation: शहीद पोलिसांच्या आर्थिक मदतीत पत्नी आणि आई-वडिलांना प्रत्येकी ५० टक्के वाटा; मध्य प्रदेश सरकारचा निर्णय

कर्तव्य बजावताना हौतात्म्य पत्करणाऱ्या मध्य प्रदेश पोलीस दलातील नऊ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आदरांजली वाहिली. २१ ऑक्टोबर रोजी भोपाळ येथील लाल परेड मैदानावर आयोजित राज्यस्तरीय पोलीस स्मृती दिन परेड सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीपैकी ५० टक्के रक्कम त्यांच्या पत्नीला आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम आई-वडिलांना देण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला..मुख्यमंत्र्यांनी शहीद स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि परेडची सलामी स्वीकारली. पोलीस महासंचालक कैलाश मकवाणा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस दलातील विविध पथके या कार्यक्रमात सहभागी झाली होती.३५ वर्षांच्या नक्षलवादाच्या संघर्षाचा अंतमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेश पोलिसांच्या शौर्याचा गौरव करताना सांगितले की, राज्याने गेल्या ३५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या नक्षलवादाच्या संघर्षात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. पोलीस जवानांचे धैर्य, त्याग आणि केंद्र सरकारचे मार्गदर्शन यामुळे राज्य नक्षलवादाच्या विळख्यातून मुक्त झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.देशातील लोकशाही आणि अंतर्गत सुरक्षा टिकवून ठेवण्यात पोलीस दलाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जवानांच्या बलिदानामुळे देशाची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले..शहीद कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचे समान वाटपकर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या वाटपाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, एकूण मदतीपैकी ५० टक्के रक्कम शहीद जवानाच्या पत्नीला, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम त्याच्या आई-वडिलांना देण्यात येणार आहे.शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांची काळजी घेणे आणि त्यांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित होते..पोलीस दलात पदोन्नती आणि नवीन भरतीवर भरपोलीस कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळावी आणि दलातील रिक्त पदे भरण्यासाठी नवीन भरती प्रक्रिया राबवली जावी, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.बदलत्या काळात सायबर गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांची तस्करी यांसारखी आव्हाने वाढत आहेत. या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पोलीस दल अधिक सक्षम करणे आणि आधुनिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था विकसित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..२१ ऑक्टोबरच्या पोलीस स्मृती दिनाला ऐतिहासिक संदर्भदेशभरात दरवर्षी २१ ऑक्टोबर रोजी पोलीस स्मृती दिन पाळला जातो. १९५९ मध्ये लडाखमधील हॉट स्प्रिंग्स येथे चिनी सैनिकांशी झालेल्या संघर्षात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांनी बलिदान दिले होते. त्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जातो.भोपाळमधील सोहळ्यात जिल्हा पोलीस दल, विशेष सशस्त्र दलाच्या महिला आणि पुरुष तुकड्या, होमगार्ड, कलर पार्टी, पोलीस बँड, अश्वारूढ दल आणि श्वान पथक सहभागी झाले होते. पोलीस बँडच्या देशभक्तिपर धूनदरम्यान शहीद जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली..पोलीस सेवा म्हणजे त्याग आणि समर्पणपोलीस महासंचालक कैलाश मकवाणा यांनी मध्य प्रदेश पोलीस दलातील जवानांच्या बलिदानाचा आणि देशभरातील त्यांच्या सेवेचा गौरव केला. काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत, तसेच गोव्यापासून नागालँडपर्यंत मध्य प्रदेश केडरमधील जवानांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी योगदान दिल्याचे त्यांनी सांगितले.शहीद जवानांचे कुटुंबीय हे पोलीस परिवाराचाच भाग आहेत. त्यांची काळजी घेणे आणि त्यांना आवश्यक आधार देणे ही पोलीस विभागाची नैतिक जबाबदारी असल्याचेही मकवाणा यांनी नमूद केले.शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदतीच्या वाटपात करण्यात आलेला बदल आणि पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणावर दिला जाणारा भर, हे या कार्यक्रमातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.