मंत्री असून प्राध्यापक बनले, पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप; नेता अडचणीत

विद्यमान मंत्र्याची सहाय्यक प्राध्यापक पदी नियुक्ती झाल्यानं सध्या नव्या वादाला तोंड फुटलंय. बिहार सरकारमध्ये मंत्री असलेले अशौक चौधरी यांनी पाटलीपुत्र विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून पदभार स्वीकारलाय. या पदावर रुजू झाल्यानंतर त्यांनी मागितलेली विनावेतन रजा विद्यापीठाकडून नाकारण्यात आलीय. यानंतर त्यांच्या नियुक्तीच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पदाच्या दुरुपयोगाचे आरोप होत असून आताहे प्रकरण कायदेशीर अभिप्रायासाठी बिहारच्या महाधिवक्त्यांकडे पाठवण्यात आलं आहे..अशोक चौधरी हे जनता दल युनायटेडचे नेते असून बिहार सरकारमध्ये मंत्री आहेत. ते मार्च २०२१ पासून विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. त्यांचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये संपणार आहे. दरम्यान त्यांनी पाटलीपुत्र विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापकपद स्वीकारले आहे. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ते या पदावर रुजू झाले होते..शंभरदा फोन केला, पाणी मिळेना, रस्त्यात खड्डे; स्टेजवरच बीडच्या खासदारांना तरुणाचा सवाल, माइक हिसकावल्यानं गोंधळ.रुजू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी विनावेतन रजा किंवा लियन मंजूर करण्याची मागणी केली. हा प्रस्ताव १९ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाकडे पाठवण्यात आला. मात्र बिहार राज्य विद्यापीठ कायदा १९७६ मधील तरतुदींचा आधार घेत मंत्री अशोक चौधरी यांची मागणी फेटाळली. त्यानंतर या प्रकरणी राजभवनाकडून कायदेशीर मत घेण्याचा निर्णय झाला..राजभवनातील न्यायिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही विद्यमान मंत्र्यांची सहाय्यक प्राध्यापक पदी नियुक्ती झाल्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सहाय्यक प्राध्यापकपदाच्या प्रोबेशन पीरियडमध्ये विनावेतन रजा मंजूर करता येत नाही. त्यामुळे चौधरी यांना रजा देता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर आमदार असताना त्यांनी हे पद स्वीकारलेच कसे यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. हे प्रकरण आता बिहारचे महाधिवक्ता एस. डी. संजय यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी राज्यपालांचे सचिव आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी चर्चा केली जाणार आहे..दरम्यान अशोक चौधरी यांनी आपली बाजू मांडली आहे. आमदार किंवा विधान परिषद सदस्यांना प्राध्यापकपदासाठी अर्ज करण्यास कोणतीही बंदी नाही. सरकारच्या मंजुरीनंतरच आपली नियुक्ती झाली आहे. केवळ आपण अशोक चौधरी असल्यामुळे काही लोक आपल्या मागे लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.