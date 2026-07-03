'सेक्युलर' राजकारण करणारा राष्ट्रवादीचा मुस्लिम चेहरा थेट आरएसएसच्या दारात! दोन बड्या नेत्यांच्या भेटीने राजकारणात चर्चा

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मुस्लिम चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे आणि मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)चे वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तसेच मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाचे मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार यांची घेतलेली भेट सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. या भेटीत शिक्षण, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, आरक्षणाचे संविधानिक संरक्षण, सामाजिक सलोखा आणि सर्वसमावेशक विकास यांसारख्या विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सलीम सारंग यांनी स्वतः सोशल मीडियावर म्हटले आहे. .मात्र या भेटीचे राजकीय पडसाद राजकारणात तसेच मुस्लिम समुदायात उमटू लागल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सलीम सारंग हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत कारभारावर नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबतही विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. काही राजकीय निरीक्षक आणि चर्चांमध्ये ते भाजपच्या दिशेने जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..FDA Action: महाराष्ट्रात दूध व्यवसायासाठी नवे नियम लागू; उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आणि कठोर कारवाई होणार, तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय.गेल्या काही महिन्यांपासून सलीम सारंग हे पक्षाच्या काही निर्णयांबाबत नाराज असल्याच्या बातम्या सुरू आहेत. मात्र, या नाराजीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत विचारपूस किंवा संपर्क झालेला नाही. त्यामुळे पक्ष आणि सारंग यांच्यातील संवादाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत असल्याचं दिसून येते. त्याचवेळी त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबतही अनेक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपशी त्यांची राजकीय जवळीक वाढत असल्याच्या चर्चांनाही या भेटीनंतर अधिक हवा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. .Ketan Agrawal: डिलीट डेटा, जुना मोबाईल, चॅटमध्ये कोड वर्ड आणि निकनेमचा वापर...; केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट, कोर्टात काय घडलं?.मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. राज्यातील मुस्लिम समाजात विशेषता अल्पसंख्यांक समाजात सलीम सारंग यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक राजकीय हालचालीकडे आता राज्यातील राजकीय पक्षांसह त्यांच्या समर्थकांचेही लक्ष लागले आहे.अशा परिस्थितीत RSSच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत झालेली ही भेट केवळ सामाजिक संवादाचा भाग आहे की त्यामागे मोठा राजकीय संदेश दडलेला आहे, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.