Tavandi Ghat Rain : वाहनधारकांनो सावधान! तवंदी घाटात सलग दुसऱ्या दिवशी ढगफुटीसदृश पाऊस; पुणे-बंगळूर महामार्ग पाण्याखाली, घाटात वाहतूक ठप्प

निपाणी : येथील पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तवंदी घाट परिसरात गुरुवारी (ता. ४) दुपारी तीनच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. जवळपास अर्ध्या तासाहून अधिक काळ झालेल्या पावसाने महामार्गाला तळ्याचे स्वरूप आल्याने सलग दुसऱ्या दिवशी येथे वाहनधारकांना कसरत करावी (Pune Bangalore National Highway flooding news) लागली..रस्ते निर्मिती विभागाच्या नियोजनाअभावी समस्या उद्भवली असून वाहनधारक, नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रस्ते निर्मिती विभागाने त्वरित येथे उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांची आहे. काल दुपारी झालेल्या पावसाने घाटातील महामार्गावर पाण्याचा मोठा प्रवाह आल्याने बराच वेळ वाहतूक बंद राहिली. परिणामी, वाहतूक कोंडीसह समस्या निर्माण झाली..MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!.वाहनधारक मिळेल तेथून वाट काढण्याचा प्रयत्न करीत होते, मात्र सर्वत्र पाणीच पाणी झाल्याने वाहने अडकून पडली. बुधवारी अशीच स्थिती येथे निर्माण झाली होती. महामार्गावरील पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था महामार्ग विभागाने केलेली नाही. घाटातील तीन ओढे रस्ते निर्मितीवेळी बुजविण्यात आले आहेत. निचरा होण्यासाठी पाण्याला वाट मिळत नसल्याने ते सर्व पाणी महामार्गावर येत आहे..तवंदी घाटात उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. यामुळे महामार्गावर चरी खोदाईसह कामे अर्धवट आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या पावसाने महामार्गावर पाणी आले. यामुळे वाहनधारकांनी पावसाळ्यापूर्वी येथे कायमस्वरुपी व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. कारण पाण्याच्या प्रवाहासोबत दगड, माती, कचरा मोठ्या प्रमाणात वाहून येत होता. परिणामी वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला..Revdanda Bridge : कोकणचा प्रवास होणार सुपरफास्ट! 1200 कोटींच्या रेवदंडा खाडीपुलाच्या कामाला वेग; वळसा घालून जाण्याचा फेरा वाचणार, कधीपर्यंत पूर्ण होणार प्रकल्प?.पाण्याच्या लोंढ्यातून मोठे दगड, कचरा येत असल्याने वाहनांना अपघाताचा धोका निर्माण झाला. पावसाचा जोर आणि पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यावर वाहतूक सुरळीत झाली. हायवे पेट्रोलिंग व रस्ते निर्मिती विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक तेथे मदत जेसीबीच्या सहाय्याने केली..रस्ते निर्मिती विभागाने सहापदरीकरणावेळी पावसाच्या पाण्याचा निचरा होईल अशी व्यवस्था केलेली नाही. खरेतर येथील दोन ते तीन ओढे रस्ते निर्मिती विभागाने बुजविल्याने समस्या निर्माण होत आहे. पाऊस सुरू होण्याआधी उपाययोजना केली पाहिजे, अन्यथा गंभीर धोका निर्माण होणार आहे.-भाऊसाहेब कदम, वाहनधारक, तवंदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.