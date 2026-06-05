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Tavandi Ghat Rain : वाहनधारकांनो सावधान! तवंदी घाटात सलग दुसऱ्या दिवशी ढगफुटीसदृश पाऊस; पुणे-बंगळूर महामार्ग पाण्याखाली, घाटात वाहतूक ठप्प

Pune Bangalore Highway waterlogging after heavy rain : निपाणीजवळील तवंदी घाट परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते.
Tavandi Ghat traffic disruption due to rainfall

Tavandi Ghat traffic disruption due to rainfall

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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निपाणी : येथील पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तवंदी घाट परिसरात गुरुवारी (ता. ४) दुपारी तीनच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. जवळपास अर्ध्या तासाहून अधिक काळ झालेल्या पावसाने महामार्गाला तळ्याचे स्वरूप आल्याने सलग दुसऱ्या दिवशी येथे वाहनधारकांना कसरत करावी (Pune Bangalore National Highway flooding news) लागली.

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