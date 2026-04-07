Sharad Pawar: बारामती निवडणुकीबाबत माझ्याशी चर्चा नाही, मीही कुणाशी बोललो नाही : शरद पवार

नवी दिल्ली : ''बारामतीच्या निवडणुकीबाबत कोणीही माझ्याशी बोललेले नाही आणि मीही कुणाशी बोललेलो नाही,'' असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. बारामतीमध्ये विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला सहकार्य करणे, ही अन्य विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे, असे सूचक विधान त्यांनी केले. तसेच, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. ही चर्चा आता थांबली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..राज्यसभा खासदारकीची शपथ घेण्यासाठी शरद पवार दिल्लीमध्ये होते, यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. ५५ उमेदवारांचे ६८ अर्ज दाखल बारामती : येथील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी (ता. ६) ५५ उमेदवारांनी ६८ अर्ज दाखल केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उत्तम दिघे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्निल रावडे यांनी दिली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कॉंग्रेसकडून ॲड. आकाश मोरे व इतर ५३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून, बिग बॉसफेम अभिजित बिचकुले, तसेच करुणा मुंडे यांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. दरम्यान, मंगळवारी (ता. ७) उमेदवारी अर्जांची छाननी होणार असून, ९ एप्रिल रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारी घेता येणार आहेत..बारामतीच्या पोटनिवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अर्ज भरला आहे. बारामतीमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवाराने अर्ज दाखल केल्यामुळे निवडणूक होणार आहे. त्यावर पवार म्हणाले, ''उमेदवार देणे हा काँग्रेसचा विषय आहे आणि राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा तो अधिकार असल्याने त्यावर फार चर्चा करण्याचे कारण नाही. तसेच, निवडणूक बिनविरोध करा, अशी मागणी करण्याचेही कारण नाही. कोणी तरी निवडणूक लढेल हे मान्य करूनच निवडणूक लढायला हवी.'' निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी महाविकास आघाडीतील काँग्रेसच्या नेत्यांशी शरद पवार यांनी बोलावे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची अपेक्षा असल्याचे सांगितले जात होते. त्यावर मी कुणाशी बोलण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले..या निवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा दिला असला, तरी प्रचारात सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पवार कुटुंबाचे निर्णय कुटुंबप्रमुख या नात्याने आपणच घेत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ''अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाले. कुटुंब म्हणून या घटनेचे आम्हा सर्वांना दुःख आहे. राजकीय नव्हे तर कौटुंबिक भूमिका कुटुंब प्रमुखाकडून मांडली जाते, अशी पवार कुटुंबात पद्धत आहे. कुटुंबप्रमुख म्हणून ही जबाबदारी माझ्याकडे आहे. निवडणूक लढविण्याचा इतरांना अधिकार आहे. आम्ही ठरवले की आपण लढवायची नाही.''.विलीनीकरणांच्या चर्चांना पूर्णविरामदोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्यांना शरद पवार यांनी दुजोरा दिला. जयंत पाटील आणि अजित पवार यांची बोलणी सुरू होती. चर्चा सुरू असताना जयंत पाटील व अजित पवार यांच्यापैकी एक जण मला येऊन माहिती देत होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही चर्चा थांबली असून, आमच्या पक्षात सध्या त्याबाबत चर्चा नाही, असे सांगत त्यांनी विलिनीकरणाच्या अटकळबाजीला पूर्णविराम दिला..'चिंता वाटावी अशी स्थिती'नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण, तसेच त्याच्याशी राज्यातील बड्या नेत्यांच्या संबंधांचा आरोप यांवर भाष्य करताना ते म्हणाले, ''महाराष्ट्रात आज चिंता वाटावी अशी स्थिती आहे. राज्यात बाबांची गर्दी वाढली आहे. शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेतात आणि अशा लोकांसमोर जाऊन जे काही करतात, हे या विचारांशी विसंगत आहे. या प्रकरणात अनेकांची नावे समोर आली आहेत. समाजात, राजकीय पक्षात पदांवर असलेले लोक अशा गोष्टींमध्ये सहभागी होतात, हे चित्र महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे.''.राहुरीत शरद पवारांच्या पक्षाकडून मोकाटेराहुरी विधानसभा मतदारसंघातून माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी ऐनवेळी निवडणूक लढविण्यास असमर्थता दाखविल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी गोविंद मोकाटे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.