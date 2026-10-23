Palamu Schools: एकेकाळी गोळ्यांचा आवाज, आता घुमणार 'सीबीएसई'चे धडे; नक्षलभागात सुरू होणार 'सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स'

एकेकाळी नक्षलवादी संघटनांच्या कारवायांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या झारखंडमधील पलामू जिल्ह्यात आता शिक्षणाच्या माध्यमातून बदल घडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. छतरपूर तालुक्यातील डाली आणि पांकी तालुक्यातील माडन या नक्षलग्रस्त भागांतील हायस्कूलचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने पलामू जिल्ह्यातील आणखी चार शाळांचा ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स’ योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये डाली आणि माडनसह हरीहरगंज आणि विश्रामपूर येथील शाळांचा समावेश आहे. या दोन शाळांमध्ये २०२७ पासून सीबीएसई अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण सुरू करण्याचे नियोजन आहे..नक्षलवादाच्या सावटातून शिक्षणाकडेपलामू जिल्ह्यातील डाली आणि माडन ही गावे एकेकाळी नक्षलवादी कारवायांमुळे चर्चेत होती. शाळांच्या भिंतींवर नक्षलवादी संघटनांच्या घोषणा लिहिल्या जात असत. काही शाळांच्या इमारतींचा वापर नक्षलवाद्यांकडून आश्रयासाठी आणि नव्या सदस्यांच्या भरतीसाठी केला जात असल्याचे सांगितले जाते. आता याच शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे.डाली हे मेदिनीनगरपासून सुमारे ४५ किलोमीटर, तर माडन सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर आहे. या भागातील शाळांचे आधुनिकीकरण झाल्यास ग्रामीण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतील..२०२७ पासून सीबीएसई अभ्यासक्रमाचे नियोजनडाली आणि माडन येथील हायस्कूलना ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिक शिक्षणपद्धतींचा समावेश केला जाणार आहे. २०२७ या शैक्षणिक सत्रापासून या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रमानुसार वर्ग सुरू करण्याचे नियोजन आहे.सध्या दोन्ही शाळांमध्ये प्रत्येकी ५०० हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या उपक्रमाचा एक हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील मुलांचे प्रमाण मोठे आहे.डालीच्या ग्रामपंचायत मुखिया पूनम जायसवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळेच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता भासल्यास ग्रामस्थ जमीन देण्यास तयार आहेत..स्मार्ट क्लासरूमपासून व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत सुविधा‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स’अंतर्गत शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामध्ये डिजिटल बोर्ड आणि प्रोजेक्टरसह स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाळा आणि अद्ययावत ग्रंथालय यांचा समावेश असेल. विविध विषयांसाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्यांचे शिक्षण देण्याचेही नियोजन आहे.वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. पलामूतील यापूर्वीच्या एक्सलन्स शाळांमधील तीन विद्यार्थ्यांनी २०२५ मध्ये नीट परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची माहिती देण्यात आली आहे..जिल्ह्यात सात एक्सलन्स शाळा होणारजिल्हा शिक्षण अधिकारी संदीप कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पलामू जिल्ह्यात सध्या तीन ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स’ शाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी दोन मेदिनीनगरमध्ये आणि एक हुसैनाबाद येथे आहे.आता डाली, माडन, हरीहरगंज आणि विश्रामपूर येथील आणखी चार शाळांचा या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विस्तारानंतर जिल्ह्यातील एक्सलन्स शाळांची संख्या सात होईल..स्थानिक नागरिकांमध्ये आशावादमाडनचे मुख्याध्यापक हृषीकेश कुमार सिंह आणि स्थानिक नागरिक हकीम अन्सारी यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी परिसरातील असुरक्षित वातावरणामुळे मुलांना शाळेत पाठवताना पालकांना भीती वाटत होती. आता शैक्षणिक सुविधा सुधारल्यास विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी दूरच्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज कमी होऊ शकते.छतरपूरचे जिल्हा परिषद सदस्य अमित जायसवाल यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. या शाळांमुळे आदिवासी आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.एकेकाळी नक्षलवादी कारवायांशी जोडल्या गेलेल्या शाळांमध्ये आधुनिक शिक्षणाची व्यवस्था उभी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी नवे व्यासपीठ मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.