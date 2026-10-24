PM Kisan 24th Installment 2026 : पीएम किसान योजनेच्या 24 व्या हप्ताची प्रतीक्षा संपली! 30 ऑक्टोबरला जमा होणार 2000 रुपये? खात्यात पैसे येण्यापूर्वी लगेच करा 'हे' काम

PM Kisan 24th installment date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी आता २४ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दोन हजार रुपये जमा होण्याची शक्यता काही वृत्तांमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या तारखेला केंद्र सरकारकडून अधिकृत दुजोरा मिळाल्याची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी..वर्षाला मिळतात सहा हजार रुपयेकेंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते..योजनेचा २३ वा हप्ता जून महिन्यात वितरित करण्यात आला होता. त्यानंतर आता २४ वा हप्ता कधी जमा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ३० ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख चर्चेत असली, तरी अधिकृत घोषणा होईपर्यंत हप्ता जमा होण्याची निश्चित तारीख म्हणून तिच्याकडे पाहू नये..Ladki Bahin Yojana September Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट! सप्टेंबरचे पैसे कधी जमा होणार? जाणून घ्या संभाव्य तारीख.हप्ता मिळवण्यासाठी e-KYC पूर्ण करापीएम किसान योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. ज्या लाभार्थ्यांची ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे, त्यांच्या हप्त्याच्या वितरणात अडचणी येऊ शकतात. शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर OTP च्या माध्यमातून e-KYC पूर्ण करता येते. ऑनलाइन प्रक्रिया शक्य नसल्यास जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीनेही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते..बँक खाते आणि जमीन पडताळणीही महत्त्वाचीपीएम किसानचा हप्ता वेळेवर मिळण्यासाठी केवळ e-KYC पूर्ण असणे पुरेसे नाही. लाभार्थ्यांनी बँक खात्याशी संबंधित माहिती, आधार जोडणी आणि DBT सुविधेची स्थिती तपासून घ्यावी. तसेच योजनेच्या नियमानुसार आवश्यक जमीनविषयक नोंदी आणि भू-सत्यापन पूर्ण असणेही महत्त्वाचे आहे..कागदपत्रांमधील त्रुटी, अपूर्ण पडताळणी किंवा बँक खात्याशी संबंधित अडचणींमुळे हप्ता रखडू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपली लाभार्थी स्थिती तपासावी आणि आवश्यक दुरुस्त्या वेळेत पूर्ण कराव्यात..Belgaum-Nipani-Kolhapur Railway Line : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी 123 वर्षे प्रतीक्षा! 31 हजार पोस्टकार्ड पाठवूनही प्रकल्प रखडला; लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची अपेक्षा.एकंदरीत, पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवावे. ३० ऑक्टोबर २०२६ ही संभाव्य तारीख असून, हप्ता वितरणाची अंतिम तारीख निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत सूचनांची खात्री करणे आवश्यक आहे.अधिकृत वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.