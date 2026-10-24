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PM Kisan 24th Installment 2026 : पीएम किसान योजनेच्या 24 व्या हप्ताची प्रतीक्षा संपली! 30 ऑक्टोबरला जमा होणार 2000 रुपये? खात्यात पैसे येण्यापूर्वी लगेच करा 'हे' काम

PM Kisan 24th installment ₹2000 payment date : पीएम किसान योजनेच्या २४ व्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ ही संभाव्य तारीख असून, अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
PM Kisan 24th installment latest update

PM Kisan 24th installment latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

PM Kisan 24th installment date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी आता २४ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दोन हजार रुपये जमा होण्याची शक्यता काही वृत्तांमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या तारखेला केंद्र सरकारकडून अधिकृत दुजोरा मिळाल्याची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी.

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