स्मशानभूमीजवळ PM मोदींचा फोटो, भोवती सुई टोचलेलं लिंबू, नारळ अन् कुंकू; व्हिडीओ व्हायरल होताच पोलिसांची कारवाई

उत्तर प्रदेशातील दोहरीघाट परिसरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सरयू नदीच्या किनाऱ्यावरील स्मशानभूमीजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आढळला. या फोटोच्या आसपास नारळ, लिंबू, कुंकू, लाल धागा आणि सुईसारख्या वस्तू ठेवल्याचे दिसून आले. लिंबामध्ये सुई टोचलेली असल्याचेही व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात चर्चेला उधाण आले. दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..नेमकं प्रकरण काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, मऊ जिल्ह्यातील दोहरीघाट परिसरात सरयू नदीच्या काठावर स्मशानभूमी आहे. याच ठिकाणाजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आढळल्याचे सांगितले जात आहे. या फोटोभोवती नारळ, लिंबू, कुंकू, लाल धागा आणि सुई यांसारख्या वस्तू ठेवल्याचे दिसून आले. या वस्तूंच्या मांडणीवरून हा प्रकार जादूटोणा किंवा अघोरी कृत्याशी संबंधित असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या वस्तू तिथे कोणी ठेवल्या, त्यामागे नेमका काय हेतू होता आणि हा प्रकार कशासाठी करण्यात आला, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे या घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..PM Modi On Nana Patekar : 'त्यांनी कधीच संकोच बाळगला नाही...'; नानांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींचे शब्द चर्चेत, म्हणाले....पोलिसांची कारवाईया घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोशी संबंधित प्रकरण असल्याने पोलिसांनीही तातडीने तपास सुरू केला. या प्रकरणात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोहरीघाटचे पोलीस निरीक्षक रामायण सिंह यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे. तपासातून समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं..Audio Clip BJP Leader Statement : कथित ऑडिओ क्लिपवर प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांच्यानंतर भाजपच्या मोठ्या नेत्याचे खळबळजनक वक्तव्य.भाजपकडून कारवाईची मागणीयाबाबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा प्रकार एखाद्या उपद्रवी व्यक्तीने केला असावा, असे त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओतील दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.