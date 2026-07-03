देश

Crime News: दोन महिन्यांआधी प्रेमविवाह; सासरी येताच नवविवाहित तरुणी १४ वर्षीय दिरासोबत पळाली, कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

Missing Couple: पंजाबमधील लुधियाना येथे दोन महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह झालेली एक नवविवाहित महिला तिच्या १४ वर्षांच्या दीरासह बेपत्ता झाली आहे. कुटुंबीयांनी त्या महिलेवर अल्पवयीन मुलाला फसवून घेऊन गेल्याचा आरोप केला आहे.
Newlywed wife missing with minor brother in law

Newlywed wife missing with minor brother in law

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पंजाबमधील लुधियाना येथून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह झालेली एक नवविवाहित महिला तिच्या १४ वर्षांच्या दिरासह संशयास्पद परिस्थितीत घरातून गायब झाली आहे. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, महिलेने आपल्या दिराला फसवून घरात नेले. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तिचा शोध सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
Couple