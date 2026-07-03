Crime News: दोन महिन्यांआधी प्रेमविवाह; सासरी येताच नवविवाहित तरुणी १४ वर्षीय दिरासोबत पळाली, कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

पंजाबमधील लुधियाना येथून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह झालेली एक नवविवाहित महिला तिच्या १४ वर्षांच्या दिरासह संशयास्पद परिस्थितीत घरातून गायब झाली आहे. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, महिलेने आपल्या दिराला फसवून घरात नेले. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तिचा शोध सुरू केला आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना मेहरबान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. तक्रारदार सुरेश सिंग यांनी सांगितले की, त्यांना तीन मुलगे आहेत. त्यांचा मोठा मुलगा, सनी सिंग, याचे सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी मुस्कान नावाच्या महिलेशी लग्न झाले होते. ते एकाच कारखान्यात काम करत होते आणि तिथेच त्यांची भेट झाली. त्यांच्या कुटुंबांच्या संमतीने हा विवाह संपन्न झाला, तर त्यांचा लहान मुलगा, जो सध्या १४ वर्षांचा आहे, शाळेच्या सुट्ट्यांमध्ये घरी राहत होता..Crime: शरीरसंबंधामुळे वाद; प्रेयसी संतापली, पुरुषाचा वेश, हेल्मेट आणि धारदार शस्त्र... गुप्तांगावर वार करत प्रसिद्ध व्यावसायिकाला संपवलं.कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर मुस्कान तिच्या अल्पवयीन दिराशी खूप जोडली गेली. कुटुंबातील इतर सदस्य कामावर जात असताना मुस्कान, तिची सासू आणि त्यांचा धाकटा मुलगा दिवसातील बहुतेक वेळ घरीच राहत असत. याच काळात त्या दोघांमध्ये जवळीक वाढली. कुटुंबाचा आरोप आहे की, मुस्कानने हळूहळू त्या अल्पवयीन मुलाला आपल्या प्रभावाखाली आणले..सुरेश सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या एक दिवस आधी मुस्कानने तिच्या एका मैत्रिणीला घरी बोलावले होते. ती रात्रभर तिथेच राहिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरातील पुरुष सदस्य कामावर गेले. दुपारी १२ च्या सुमारास, मुस्कान तिच्या मैत्रिणी आणि अल्पवयीन दिरासोबत घरातून बाहेर पडली. तिची सासू घरकामात व्यस्त असल्याने तिच्या हे लक्षात आले नाही. जेव्हा ते तिघे जण बराच वेळ परत आले नाहीत, तेव्हा कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. .जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेजमध्ये मुस्कान आणि तिची मैत्रीण त्या अल्पवयीन मुलाला सोबत घेऊन जाताना दिसल्या. नंतर असे आढळून आले की, ते तिघे लुधियाना रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले होते. मुस्कानने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला. ज्यामध्ये तो अल्पवयीन मुलगा जिन्यावर बसलेला दिसत होता आणि त्याच्या चेहऱ्यावर किस इमोजी होता. त्यानंतर लगेचच, त्या महिलेने आपला मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया खाती निष्क्रिय केली..Pune Crime: लोणी काळभोर हादरले! उघड्या चारीत पडून दोन वर्षीय बालकाचा मृत्यू; ठेकेदारावर पोलिसांची कारवाई.कुटुंबाचा आरोप आहे की, मुस्कानने घरातून सुमारे १०,००० रुपये रोख, तिचे दागिने आणि नुकताच खरेदी केलेला मोबाईल फोन घेतला. त्या अल्पवयीन मुलीने तिच्या काकाला एक संदेश पाठवून कळवले की, तिला काही लोकांनी पकडून ठेवले आहे आणि तिच्या वहिनीबद्दल तिला काहीच माहिती नाही. वडिलांच्या तक्रारीच्या आधारे, मेहरबान पोलीस ठाण्याने त्या महिलेविरोधात संबंधित कलमांखाली एफआयआर दाखल केला आहे. पोलिसांनी महिलेच्या मैत्रिणीचीही चौकशी केली, परंतु तिला सध्या सोडून देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.