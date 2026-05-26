China Dark Factory: चीनमधील ‘डार्क फॅक्टरी’त २४ × ७ उत्पादन; मानवाऐवजी रोबो करतात सर्व कामे; प्रमुख कंपन्यांचा पुढाकार..

बीजिंग: चीनमधील ‘डार्क फॅक्टरीज’मुळे उत्पादन क्षेत्रात मोठी क्रांती होत असून, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय २४ तास चालणाऱ्या स्वयंचलित कारखान्यांची नवी प्रणाली तयार होत आहे. विज्ञानपटातील दृश्यांसारखे वाटणारे हे कारखाने प्रत्यक्षात पूर्णपणे रोबो आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांच्या साहाय्याने चालतात..Pune Satara Highway: प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा! पुणे-सातारा प्रवास होणार अवघ्या एका तासात; महामार्गावर उभारणार पाच ते सहा उड्डाणपूल.‘डार्क फॅक्टरी’ म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेत एकही कामगार प्रत्यक्ष उपस्थित नसलेला कारखाना. येथे जोडणी, गुणवत्ता तपासणी, मालाची वाहतूक आणि पॅकेजिंगपर्यंत सर्व कामे यंत्रे आणि रोबो करतात. मानवी उपस्थिती नसल्याने दिव्यांची गरज पडत नाही, म्हणून त्यांना ‘डार्क’ किंवा ‘लाइट-आऊट’ कारखाने म्हटले जाते. या कारखान्यांमध्ये औद्योगिक रोबो, लिडर ही निरीक्षण प्रणाली, इन्फ्रारेड कॅमेरे, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) सेन्सर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरली जाते. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया अखंडपणे वर्षातील ३६५ दिवस सुरू राहू शकते. चीनमध्ये दर दहा हजार कामगारांमागे ३९२ रोबो आहेत, तर जागतिक सरासरी १४१ इतकी आहे..प्रमुख कंपन्यांचा पुढाकारइलेक्ट्रॉनिक्स आणि ईव्ही म्हणजे ईलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे. शाओमी कंपनीच्या चांगपिंग प्रकल्पात मानवी कामगारांशिवाय दर सेकंदाला एक स्मार्टफोन तयार होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच ‘फॉक्सकॉम’ने चीनमधील अनेक प्रकल्पांमध्ये ‘लाइट-आऊट’ उत्पादन सुरू केले असून, कुनशान येथे ६० हजारांहून अधिक नोकऱ्या कमी झाल्याचे सांगण्यात आले. .Visapur Fort: विसापूर दुर्गाच्या पायथ्याशी सापडले प्राचीन भुयार; संशोधकांनी व्यक्त केली महत्त्वाची शक्यता, मावळच्या इतिहासात नवा शोध!.इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील ‘बीवायडी’ आणि ‘सीएटीएल’ यांनीही उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी रोबो आणि मानवरूपी यंत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे. या स्वयंचलनाचा रोजगारांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते रोजगार पूर्णपणे संपत नसून त्यांचे स्वरूप बदलत आहे. रोबो तंत्रज्ञ, ‘एआय’र तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा विशेषज्ञ आणि ऑटोमेशन देखभाल अभियंते यांची मागणी वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.