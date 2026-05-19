Bakri Eid: रस्ते नमाज पठणासाठी नाहीत! 'शिफ्ट'मध्ये करा पण वाहतूक रोखू नका; योगी सरकारचा नवा आणि कडक नियम

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रस्त्यांवर नमाज पठण करण्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा अत्यंत आक्रमक आणि कडक भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेशात रस्त्यावर नमाज पठण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे..रस्ते हे सामान्य नागरिक, रुग्णवाहिका, कामगार आणि व्यापाऱ्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी आहेत, तिथे धार्मिक विधी करून कोणालाही अडथळा निर्माण करण्याचा अधिकार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. जर नमाज पठण करणाऱ्यांची संख्या जास्त असेल, तर त्यांनी ते आपल्या धार्मिक स्थळात 'शिफ्ट' (टप्प्याटप्प्याने) मध्ये करावे, पण रस्त्यावर अराजकता पसरवू नये, अशी तंबी त्यांनी दिली आहे..एक जाहीर कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बरेली येथील एका घटनेचा थेट उल्लेख केला. ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य आहे आणि ते सर्वांसाठी समान आहे. जर लोक संवादाने आणि प्रेमाने ऐकणार नसतील, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. बरेलीमध्ये काही लोकांनी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यानंतर त्यांचा काय अंजाम झाला हे संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे. त्यामुळे ज्यांना ऐकायचे नाही, त्यांनी बरेलीचे उदाहरण लक्षात ठेवावे.".जर लोकांनी ताकदीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकार देखील त्याच भाषेत उत्तर देईल, असा इशारा त्यांनी 'संवाद की संघर्ष' या विधानातून दिला.मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यांतील नेत्यांशी झालेल्या संभाषणाचा संदर्भ देत सांगितले की, "अनेक जण मला विचारतात की युपीमध्ये खरोखरच रस्त्यांवर नमाज पठण बंद झाले आहे का? मी त्यांना सांगतो की तुम्ही स्वतः जाऊन पाहा, उत्तर प्रदेशात आता असे अजिबात घडत नाही. रस्ते हे चालण्यासाठी असतात, तिथे कोणीही येऊन तमाशा करू शकत नाही. वाहतूक विस्कळीत करण्याचा अधिकार कोणालाही दिलेला नाही.".जेव्हा काही लोकांनी त्यांना सांगितले की आमची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे मशिदीत जागा पुरत नाही, तेव्हा योगींनी उत्तर दिले, "जागा पुरत नसेल तर शिफ्टमध्ये नमाज पढा, किंवा मग तुमची संख्या नियंत्रित करा. जर तुमची क्षमता नसेल तर संख्या कशासाठी वाढवत आहात? जर तुम्हाला व्यवस्थेसोबत राहायचे असेल, तर नियम आणि कायद्यांचे पालन करावेच लागेल.".योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले की, सरकार कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही, परंतु सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी तडजोड केली जाणार नाही. नमाज पठण करणे आवश्यक असल्यास ते वेळेचे नियोजन करून धार्मिक स्थळांच्या आतच केले जावे. सरकारचे हे नियम कोणत्याही एका धर्मासाठी नसून ते राज्यातील सर्व नागरिकांना सार्वभौमपणे लागू होतात..संपूर्ण उत्तर प्रदेशाला एका शिस्तीत आणण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, यापुढे रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारची अराजकता सहन केली जाणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.