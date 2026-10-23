Saudi Arabia Drone Attack: सौदीतील विमानतळावर पुन्हा ड्रोन हल्ला; भारतीयासह आठ जण जखमी

रियाध : सौदी अरेबियातील दम्मम येथील किंग फहाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आज ड्रोन हल्ला होऊन विमानतळाचे नुकसान झाले. या हल्ल्यात एका सौदी नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर इतर आठ जण जखमी झाले. दम्मम विमानतळबाहरीन आणि कतारच्या सीमेजवळ आहे. .किंग फहाद विमानतळावर यापूर्वीही हौथी बंडखोरांनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ला केला होता. आजच्या हल्ल्याची जबाबदारी मात्र अद्याप कोणीही घेतलेली नाही. मात्र, पूर्वेकडून आलेल्या चार ड्रोनना हवेतच नष्ट केल्याचा दावा सौदीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. या ड्रोनचे तुकडे शायबा तेल प्रकल्पाच्या आवारात पडून दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाल्याची माहिती सौदीच्या ऊर्जा मंत्रालयाने दिली. जखमींमध्ये एक जण भारतीय नागरिक आहे..होर्मुझमध्ये सात जहाजांचे नुकसानदुबई : इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुरुवारी पहाटे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत सात तेलवाहू जहाजांवर हल्ले झाले किंवा नौदलाने पेरलेल्या सुरुंगांना धडकून ती या जहाजांचे मोठे नुकसान झाले. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून या सागरी मार्गावर एकाच दिवसात एवढ्या मोठ्या संख्येने जहाजांचे नुकसान झाल्याची ही पहिलीच ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.