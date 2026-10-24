देश

Sugar Prices: करमुक्त साखरेच्या आयातीस मुदतवाढ ;भाव स्थिर राहणार; आयातदारांना दिलासा

Sugar Import Extension: सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने करमुक्त साखर आयातीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. आयातदारांना १० लाख टन कच्ची साखर करमुक्त आयात करता येणार आहे.
Centre Extends Duty-Free Raw Sugar Import Deadline to December 31

Centre Extends Duty-Free Raw Sugar Import Deadline to December 31

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: सणासुदीच्या काळामध्ये साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा तसेच भाव देखील सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहावेत, यादृष्टीने करमुक्त साखरेच्या आयातीला केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊ केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आयातदारांना दहा लाख टन कच्ची साखर कोणत्याही प्रकारचे कर न भरता आयात करता येईल.

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