Sugar Prices: करमुक्त साखरेच्या आयातीस मुदतवाढ ;भाव स्थिर राहणार; आयातदारांना दिलासा

नवी दिल्ली: सणासुदीच्या काळामध्ये साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा तसेच भाव देखील सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहावेत, यादृष्टीने करमुक्त साखरेच्या आयातीला केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊ केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आयातदारांना दहा लाख टन कच्ची साखर कोणत्याही प्रकारचे कर न भरता आयात करता येईल. .करमुक्त साखर आयातीसाठी सरकारने यापूर्वी ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देऊ केली होती. आयातदारांना ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) अंतर्गत कच्च्या साखरेची आयात करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जगामध्ये भारतात साखरेचा सर्वाधिक वापर होतो..मध्यंतरीच्या काळात साठेबाजी आणि अन्य कारणांमुळे साखरेचे प्रतिकिलोचे दर साठ रुपयांवर गेले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत साठेबाजीवर मर्यादा आणली होती. तसेच परदेशातून साखर आयात करण्यास परवानगी दिली होती. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेचे पुरेसे साठे राहावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.