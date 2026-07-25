देश

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; या शिक्षकांना मिळू शकतो ९ लाखांपर्यंतचा एरिअर, अनेकांची स्वप्ने साकारण्याची आशा

उत्तर प्रदेशातील नगरपरिषदेच्या ज्युनिअर हायस्कूलमधील कौशल्य शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने शासनादेश जारी केल्यास 2017-18 पासूनचा सुमारे ₹9 लाखांपर्यंतचा थकीत एरिअर मिळण्याची शक्यता आहे.
If the state government issues the required order, eligible teachers may receive arrears of up to ₹9 lakh.

If the state government issues the required order, eligible teachers may receive arrears of up to ₹9 lakh.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील नगरपरिषदेतील ज्युनिअर हायस्कूलमध्ये कार्यरत कौशल्य शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासनादेश लवकरच जारी केल्यास २०१७-१८ पासून वाढीव मानधनानुसार प्रत्येक कौशल्य शिक्षकाला सुमारे ९ लाख रुपयांपर्यंतचा थकीत एरिअर मिळू शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणींमुळे अपूर्ण राहिलेली कौटुंबिक स्वप्ने पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

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