Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; या शिक्षकांना मिळू शकतो ९ लाखांपर्यंतचा एरिअर, अनेकांची स्वप्ने साकारण्याची आशा

उत्तर प्रदेशातील नगरपरिषदेतील ज्युनिअर हायस्कूलमध्ये कार्यरत कौशल्य शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासनादेश लवकरच जारी केल्यास २०१७-१८ पासून वाढीव मानधनानुसार प्रत्येक कौशल्य शिक्षकाला सुमारे ९ लाख रुपयांपर्यंतचा थकीत एरिअर मिळू शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणींमुळे अपूर्ण राहिलेली कौटुंबिक स्वप्ने पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे..एरिअरमुळे पूर्ण होणार अनेकांची स्वप्नेगोरखपूर जिल्ह्यातील नारायणपूर (चारगाव) येथील कौशल्य शिक्षक विक्रम सिंह यांनी सांगितले की, त्यांच्या एका मुलीला बी.टेकमध्ये प्रवेश मिळाला असून दुसरीला डॉक्टर बनवण्याचे स्वप्न आहे. एरिअरची रक्कम मिळाल्यास मुलींच्या उच्च शिक्षणाचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात हलका होईल..जमुनिया (भटहट) येथील शिक्षक रमाशंकर यांच्या मते, आर्थिक अडचणींमुळे बहिणीचे लग्न वारंवार पुढे ढकलावे लागत होते. थकीत रक्कम मिळाल्यास हे लग्न सन्मानाने पार पाडता येईल.नबीपूर येथीलकौशल्य शिक्षक नरेंद्र प्रताप आझाद आणि मौलाखोर येथील सुजीत कुमार विश्वकर्मा यांनीही कमी मानधनामुळे स्वतःचे पक्के घर बांधण्याचे स्वप्न अनेक वर्षे अपूर्ण राहिल्याचे सांगितले. एरिअर मिळाल्यानंतर हे स्वप्न पूर्ण होण्याची त्यांना आशा आहे..४२६ कौशल्य शिक्षकांना होणार लाभगोरखपूर जिल्ह्यातील सुमारे ४२६कौशल्य शिक्षक या निर्णयामुळे लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१३ मध्ये कला, शारीरिक शिक्षण, संगणक आणि आरोग्य शिक्षण विषयांसाठी नियुक्त झालेल्या या कौशल्य शिक्षकांनी तब्बल एका दशकाहून अधिक काळ दरमहा ७ हजार रुपये मानधनावर सेवा बजावली आहे..मानधनवाढीसाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७-१८ पासून दरमहा १७ हजार रुपये मानधन देण्याच्या बाजूने निर्णय दिल्याने कौशल्य शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.